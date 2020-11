Les 7 meilleurs casques de jeu roses en 2020

Avoir un bon casque est crucial pour une expérience de jeu immersive. Les casques modernes ont un son surround afin que vous puissiez entendre la direction des pas et des coups de feu pour vous donner l’avantage. Ils ont également un son net et clair et sont parfaits pour les films et la musique.

La plupart des casques de jeu ont également des microphones pour communiquer avec votre équipe en temps réel et élaborer des stratégies en déplacement. Le microphone doit filtrer le bruit de fond, et c’est un avantage s’il peut être retiré ou plié pour le garder à l’écart lorsque vous n’en avez pas besoin.

Les casques sont disponibles dans différentes formes et couleurs, vous pouvez donc facilement en obtenir un qui se démarque de la foule et complimente votre style. Voici quelques-uns des meilleurs casques de jeu roses.

Le Kraken ordinaire est déjà légendaire, mais le Kraken Kitty va encore plus loin en venant en rose et en ajoutant de jolies oreilles de chat avec un éclairage RVB adressable. Les oreilles de chat ont des LED de forme triangulaire qui s’allument et peuvent se synchroniser avec votre étui de jeu ou votre souris à l’aide de l’application Chroma. Vous pouvez même configurer chaque oreille pour afficher une couleur différente.

Le Kraken Kitty n’est pas seulement une question de look. Il a une qualité sonore incroyable avec un son surround THX 7.1 et un micro antibruit. Les joueurs apprécieront que le micro soit entièrement rétractable et puisse être rangé dans l’oreillette lorsqu’il n’est pas utilisé. Le Kraken est le meilleur casque de jeu rose que vous puissiez obtenir, mais il n’est pas bon marché.

L’Asus ROG Strix Fusion 300 PNK est un autre casque rose au look formidable avec des performances à la hauteur. Ce casque a de grands coussinets confortables avec un rembourrage doux et ils sont articulés afin que vous puissiez les ajuster pour un ajustement parfait. Le son surround virtuel 7.1 est fantastique, et c’est un plaisir de jouer Dota 2 et Impact Genshin. Tout comme sur le Kraken, le microphone peut être rétracté lorsqu’il n’est pas utilisé.

Une autre caractéristique intéressante du Fusion 300 PNK est qu’il peut fonctionner sur n’importe quelle plate-forme. Il est livré avec un adaptateur USB pour PC et un connecteur 3,5 mm pour les consoles. Asus a publié un clavier, une souris et un tapis de souris roses assortis afin que vous puissiez avoir un thème rose sur tous vos périphériques si vous le souhaitez.

Le Somic G95s est assez abordable mais a toujours une qualité sonore impressionnante. Ce casque est de couleur rose brillant avec un rembourrage épais et un bandeau réglable. Pour compléter le look, un logo LED sur les oreillettes extérieures et des oreilles de chat amovibles. Le volume, le microphone et le commutateur LED se trouvent sur l’oreillette droite pour un accès facile, et il y a même une fonction de vibration que vous n’utilisez pas sur de nombreux concurrents.

Ce casque a un son surround 7.1 virtuel, et bien qu’il ne soit pas le plus fort, vous pouvez entendre le son distinct de chaque arme Apex Legends. Le micro antibruit n’est pas rétractable, mais il reste clair et fort. Le Somic G95 offre une valeur exceptionnelle, et il existe également une version moins chère avec un son stéréo uniquement.

Le casque Sades Mpower vaut le coup d’œil si vous voulez un casque rose élégant qui ne coûte pas cher. Ce casque présente un mélange de couleurs blanches et roses, et le contraste est assez attrayant. Malgré le prix bas, il est solide et confortable avec un rembourrage épais. Le microphone est rétractable et est étonnamment clair pour ce prix.

Il n’y a pas de son surround 7.1, mais le Sades Mpower fonctionne toujours admirablement, offrant un son stéréo clair. La basse n’est pas écrasante et les explosions Appel du devoir sont forts et vifs. Le Sades Mpower simplifie également les choses en disposant d’un câble standard de 3,5 mm adapté à la plupart des appareils. Ce casque sans fioritures fait ce qu’il est censé faire sans aucune fonctionnalité avancée.

Le Mpow EG3 Pro est un autre casque économique étonnamment durable. Il ne va pas trop loin avec le rose et l’utilise à la place pour accentuer le bandeau métallique et le rembourrage noir. Le résultat est un casque accrocheur avec un look robuste. Ce casque a un bandeau en métal robuste avec un plus petit réglable en dessous. Il utilise un rembourrage en mousse souple pour les coussinets d’oreille, mais il est un peu mince par rapport aux autres sur cette liste.

Il y a un micro intégré et un contrôle du volume avec un deuxième contrôle du volume sur l’oreillette. Le Mpow EG3 Pro n’a pas de son surround, mais le son stéréo est clair sans distorsion ni crépitement. Vous pouvez faire pivoter le micro de 360 ​​degrés, mais il n’est pas rétractable. Ce casque a une valeur fantastique et constitue une option intéressante si vous n’avez pas besoin de fonctionnalités avancées.

Le Razer Kraken Quartz régulier est beaucoup moins cher que l’édition Kitty mais a le même design de haute qualité et la même qualité sonore. Il existe toujours en rose, et la principale différence est l’absence d’oreilles de chat RVB. Ce ne sera pas un gros problème pour certaines personnes en raison des économies de coûts, et vous obtenez toujours des oreilles détachables en plastique. Toutes les autres fonctionnalités, comme le son surround 7.1 compatible avec le logiciel et le logo RVB, sont toujours là. Il a également des coussinets d’oreille remplis de gel rafraîchissant pour vous garder à l’aise pendant longtemps Fortnite sessions.

Razer a également un clavier, une souris et des haut-parleurs roses assortis dans sa gamme afin que vous puissiez avoir un équipement correspondant. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le Razer Kraken dans n’importe quelle itération, et c’est toujours un choix brillant pour les jeux.

Le Redragon H510 Zeus White présente un équilibre exceptionnel entre prix et performances. Il est principalement blanc avec un cadre rose et des panneaux roses sur les oreillettes. Ce casque est polyvalent et peut fonctionner avec une prise USB ou une prise 3,5 mm. Il est même livré avec un adaptateur USB-A vers 3,5 mm avec des commandes en ligne pour le volume, le micro et la fonction de sourdine. Une autre excellente caractéristique est le micro détachable qui peut être retiré et stocké séparément si vous n’en avez pas besoin.

Le H510 Zeus White a un ajustement confortable avec des oreillettes pivotantes et un amorti épais de 2,5 mm. Il est livré avec un son surround 7.1 et vous pouvez modifier le réglage de l’égaliseur à votre goût à l’aide de l’application Redragon. Ce casque a tout ce dont vous avez besoin à un prix raisonnable.

