L’entraîneur d’Everton Carlo Ancelotti s’extasie sur Sami Khedira

L’entraîneur de l’Everton FC, Carlo Ancelotti, a vanté Sami Khedira et semble assez ouvert à un contrat signé par le milieu de terrain de la Juventus aux Toffees.

« J’ai de bons souvenirs de Sami Khedira, nous étions tous les deux au Real Madrid et c’était un professionnel fantastique », a déclaré Ancelotti. « J’adorerais travailler avec lui – mais il n’est malheureusement pas le seul. »

Ancelotti a eu de nombreux joueurs fantastiques au cours de sa carrière. « J’en garde de très bons souvenirs. Qu’ils viennent à Everton, c’est une question à laquelle réfléchir. »

Malgré un contrat qui court jusqu’à l’été 2021, Khedira fait face à la fin de la Juventus et quittera probablement les Bianconeri pendant la trêve hivernale. Plus récemment, il a eu une conversation avec Ciel déliré sur l’Angleterre. « Si possible, un très grand rêve deviendrait réalité. Ce serait un honneur de faire partie de la Premier League », a déclaré le joueur de 33 ans.

Il a ajouté: « J’ai vu tellement de matches de Premier League depuis que je suis jeune. Mais je regarde toujours beaucoup la Premier League maintenant. J’ai toujours aimé jouer avec mes équipes en Ligue des champions contre des clubs anglais. «