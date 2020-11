L’entraîneur de Barcelone Koeman défend l’explosion de colère de Lionel Messi – Football

in

Contraint de gérer une autre situation difficile concernant Lionel Messi, l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a exigé plus de «respect» pour son étoile mécontente.

Koeman a déclaré qu’il comprenait pourquoi Messi était visiblement en colère lorsque des journalistes l’ont interrogé sur les critiques adressées à lui par un ancien agent de son coéquipier Antoine Griezmann lorsque Messi est arrivé en Espagne mercredi après un long vol.

«J’ai besoin de défendre Leo parce que si quelque chose m’arrivait après un voyage de 15 heures dans un avion pour rentrer à Barcelone – vous sortez et il y a beaucoup de presse qui pose ce type de question – je serais dangereux et je les détesterais aussi. », A déclaré Koeman vendredi.

«Nous devons respecter davantage les gens comme Messi. Et d’après ce que j’ai vu sur le terrain et à l’entraînement, il n’y a pas de problème entre (Messi et Griezmann).

Eric Olhats, l’agent de Griezmann jusqu’en 2016, a déclaré la semaine dernière au magazine France Football que Messi avait marginalisé Griezmann dans son «régime de terreur» au club où l’Argentin est censé «tout contrôler».

Lorsque les journalistes ont demandé à Messi sa réponse, il a répondu avec lassitude: « Pour être honnête, je suis un peu fatigué de toujours être le problème pour tout dans ce club. » Cela a déclenché une autre série de sonnettes d’alarme au Camp Nou sur l’avenir de Messi.

Beaucoup craignent que le dernier épisode désagréable soit une autre raison pour que Messi mette en œuvre son projet de quitter le club. Son contrat expirant à la fin de cette saison, Messi sera libre de négocier avec d’autres clubs en janvier.

Il y a des spéculations largement répandues selon lesquelles il pourrait être tenté de retrouver l’ancien entraîneur Pep Guardiola à Manchester City.

Koeman a déclaré que s’il ne pensait pas que ce n’était pas son travail de convaincre Messi de rester, il est convaincu que l’attaquant de 33 ans prolongera son séjour de 20 ans à Barcelone.

« J’espère qu’il restera à Barcelone », a déclaré Koeman. « Je pense que ce qu’il a fait pour ce club est incroyable, mais il est la personne principale pour prendre une décision sur son avenir. »

Barcelone visitera l’Atlético Madrid, la seule équipe invaincue de la ligue, samedi.

