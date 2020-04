L’entraîneur d’aubépine Alastair Clarkson révèle des idées pour le retour radical de l’AFL après le coronavirus

L’entraîneur de Hawthorn, Alastair Clarkson, fait partie d’un collectif d’entraîneurs de l’AFL et de directeurs de football qui navigueront dans la ligue tout au long de son retour au jeu et évalueront l’avenir des départements de football et des parcours de talents.

Le plafond souple pour les départements de football devrait être réduit, tandis que la taille des listes et les parcours juniors devraient également être examinés de près alors que l’AFL manœuvre à travers les ramifications financières de la pandémie de COVID-19.

Un certain nombre de groupes de discussion différents aideront l’AFL à résoudre les problèmes auxquels le jeu est confronté, AFL Media signalant que les entraîneurs principaux Clarkson, Luke Beveridge et Chris Fagan rejoindront le directeur général de Brisbane, Greg Swann, le conseiller juridique de l’AFL Andrew Dillon et le chef du talent de l’AFL Tristan Salter dans un groupe axé sur les parcours de talents.

« Ils ont nommé cinq ou six managers de foot et cinq ou six entraîneurs qui siègent dans de petits sous-groupes et groupes de travail pour passer en revue certaines choses importantes à faire pour le jeu », a déclaré Clarkson à Fox Footy.

Alastair Clarkson ne croit pas qu’une grande quantité de jeunes de 18 ans entrant dans l’AFL soit une bonne chose (Getty)

« Il y a un groupe qui regarde le redémarrage de notre saison et à quoi cela ressemblera – discuter de trucs comme les hubs, s’il va y avoir une saison compressée … allons-nous avoir plus d’échanges et et tout un tas de choses.

« Il y a un autre groupe qui regarde à quoi pourrait ressembler la compétition en termes de tailles de liste, de parcours de talents et tout ce genre de choses. »

Beveridge a plaidé pour la levée de l’âge du projet et Clarkson a convenu qu’il était justifié de restreindre le nombre de jeunes de 18 ans admis dans le système.

« Il y a une partie de moi qui dit que si les enfants sont assez bons pour jouer à cet âge, ils devraient être autorisés à le faire », a-t-il déclaré.

« Mais il y a aussi une partie de moi qui dit que la grande majorité des joueurs ne sont pas vraiment prêts à faire face aux rigueurs de la nature intense de l’AFL footy sur une base hebdomadaire jusqu’à ce qu’ils aient 20-21 ans .

« Ce que j’aimerais voir, c’est un système où vous ne pourriez pas simplement attaquer la compétition des moins de 18 ans pour leur talent.

« C’est un système hybride dans lequel la plupart des joueurs que vous recrutez ont en général 19 à 20 ans … ils doivent commencer leur vie avant d’avoir l’opportunité d’être un footballeur senior de l’AFL.

« Mais j’aimerais voir l’accès à un ou deux joueurs dans chaque club pour recruter des jeunes de 18 ans qui, selon eux, pourraient jouer au foot de la ligue à peu près tout de suite. »

Les clubs devraient recevoir une mise à jour le 11 mai concernant les plans de retour et Clarkson a souligné que l’AFL voulait que le redémarrage de la saison soit permanent, idéalement à partir de juillet.

