L’effet catastrophique du Covid-19 sur les maisons de retraite devrait pousser le gouvernement à réformer le secteur

Covid-19 devrait pousser le gouvernement à réformer la protection sociale dès que possible après l’effet «traumatisant» de la pandémie sur le secteur, selon le chef de la National Care Association. Nadra Ahmed a exhorté les politiciens à transformer les paroles en actions en tant que secteur. fait face à l’impact catastrophique du coronavirus et a demandé au pays d’avoir une «conversation honnête» sur la façon dont une industrie correctement financée serait payée. «Notre personnel a vécu une expérience très traumatisante – à la fois personnellement et professionnellement – et ils ont montré leurs compétences pour être en mesure de fournir ce qui est vraiment des soins de «mini-hôpital», et ils ont été largement sous-évalués. Si nous valorisons la protection sociale, tout le reste se mettra en place », a-t-elle déclaré à i. Le bulletin d’information a coupé le bruit. L’année dernière, la commission des affaires économiques a déclaré que la protection sociale, principalement sous la responsabilité des autorités locales à court d’argent, est confrontée à un déficit de 8 milliards de livres sterling, un chiffre qui sera inévitablement augmente en raison de la pandémie, car les prestataires doivent dépenser plus pour des choses comme les équipements de protection individuelle (EPI) pour leur personnel. Besoins complexes Mme Ahmed a déclaré que de nombreuses personnes considèrent toujours les soins sociaux comme une «société du thé à la crème» où les un contexte particulier et non des soins de santé, ce qui est la réalité. Elle a déclaré: «Nous nous occupons de personnes aux besoins de santé très complexes. Nous fournissons des soins de fin de vie. Et je pense que c’est l’élément qui n’a pas été pris en compte dans le débat plus large sur la protection sociale. J’espère que si quelque chose de bon peut en ressortir, ce sera que les gens reconnaîtront à quel point les soins sociaux ont réagi en première ligne – et se rendront compte que le personnel des services sociaux est tout aussi qualifié que le personnel auxiliaire travaillant dans les hôpitaux. L’impact sur eux a été considérable. »Une enquête récente de la Cavendish Coalition, un groupe de 37 organisations comprenant la NCA, Care England et Care Forum Wales, a révélé qu’une personne sur cinq travaillant dans les services sociaux a déclaré ne pas savoir si elle voulaient continuer leur rôle en raison de la pandémie et de son impact. Les bas salaires sont un problème avec les travailleurs sociaux en Angleterre qui gagnent entre 16 400 £ et 18 400 £ par an. Mme Ahmed a déclaré que les entreprises de maisons de retraite souhaitaient payer davantage leur personnel, mais que les bas niveaux de rémunération actuels reflètent la valeur des soins sociaux au Royaume-Uni et la manière dont ils sont financés. «Je pense que cela doit être résolu. J’espère que c’est là que nous arriverons, le plus tôt possible », a-t-elle déclaré. «Nous allons traverser des temps encore plus difficiles que nous ne le pensions lorsque nous parlons du Brexit. Nous avons 122 000 postes vacants dans le secteur des services sociaux – et c’était avant la pandémie, donc cela ne fera qu’augmenter – ce qui vous indique que l’image des services sociaux n’est pas une carrière ou une profession de choix. C’est quelque chose que nous devons aborder et que nous avons dit aux gouvernements successifs au cours des deux dernières décennies. «Tant que la réforme ne cherche pas un moyen moins coûteux de se soucier des soins et qu’elle s’avère ne pas être dans l’intérêt de l’individu, c’est là que nous devons arriver. Nous évaluons les besoins et ensuite nous devons y répondre. »Association des vétérans Personne ne veut dire qu’ils ont eu une bonne pandémie, mais la décision de la Royal British Legion Industries (RBLI) de se mettre en lock-out une semaine avant le pays a sans aucun doute sauvé beaucoup «Je suppose que nous sommes entrés dans la pandémie avec un esprit positif», dit le directeur général de RBLI, Steve Sherry, du village de soins de l’organisme de bienfaisance à Aylesford, Kent. «Nous avions trois priorités: la première, protéger nos résidents et notre personnel, deuxièmement, protéger nos finances et la troisième était la communication, où nous avons eu des séances d’information quotidiennes sur tous les changements soudains, ce qui était vraiment crucial. nos trois foyers, dont trois étaient à l’hôpital et deux dans une maison de soins, âgés de 69 à 93 ans. Nous avons eu des personnes revenant de l’hôpital dans les premiers jours sans subir de test, ce que nous avons repoussé. CMG OBE au Jardin d’honneur de l’organisme de bienfaisance en 2019. (Photo: RBLI) Photographe: Roger Vaughan Fournisseur: RBLICopyright: RBLI «Je pense que la plus grande leçon pour nous était le leadership. Il nous a fallu un certain temps pour réaliser que nous devions attirer davantage de personnes qui ne faisaient pas partie de la maison. La réponse intuitive [to a pandemic] c’est pour personne ne va dans les maisons, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Tu avais besoin de gens [from the charity] aller voir et parler au personnel, ce qui leur a donné quelqu’un d’autre à qui parler, leur a donné la possibilité de retirer quoi que ce soit de leur poitrine. »Sur environ 2,4 millions d’anciens combattants des forces armées britanniques, 1,13 million (47%) sont âgés de plus de 75 ans et le Royaume-Uni a pris un nouvel engagement pour améliorer le bien-être des anciens combattants, dirigé par le nouveau Bureau des anciens combattants, le RBLI, qui soutient les forces armées, les personnes handicapées et les personnes sans emploi, à travers ses maisons de soins et entreprise sociale, a pu organiser une cérémonie de remise de prix ce mois-ci pour remercier tous les soignants et infirmières de l’association. Le personnel a reçu des œuvres d’art représentant Florence Nightingale portant un masque aux couleurs arc-en-ciel conçu par Martin Barraud, qui a créé en 2016 l’emblématique «There But Not There» Tommy en souvenir des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. «C’était comme un mariage de famille», a déclaré M. Sherry. «Il y avait des larmes, il y avait des chants, beaucoup de gens bavardaient, bien qu’à deux mètres l’un de l’autre, mais ce qui était important, c’était que les anciens combattants soient là-bas pour saluer les soignants. C’est tellement important qu’ils soient reconnus. C’était important pour nous.

