L’écrivain Green Lantern Gerard Jones écrit un blog de la prison

Il y a deux ans, écrivain de bande dessinée Gerard Jones, a été condamné à six ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable à des accusations de distribution et de possession de pornographie juvénile. Il a été arrêté en septembre 2016 après que YouTube a informé la police qu’il avait mis en ligne des vidéos suspectes sur une chaîne privée YouTube, et il a été inculpé en janvier suivant. Bien qu’il ait initialement prévu de plaider innocent, après avoir recueilli les déclarations de témoins de ses amis, voisins et collègues de l’industrie de la bande dessinée, il a changé de plaidoyer de culpabilité au dernier moment. Ces déclarations de bonne moralité ont ensuite été utilisées par son équipe juridique, aux côtés de rapports psychologiques, pour plaider en faveur de la libération sous caution de Jones avant la condamnation, ce qui a été accordé de manière inhabituelle. Il a commencé sa peine le 30 novembre 2018.

Il a maintenant commencé à écrire un blog – écrit sur papier en prison, puis transcrit et téléchargé par d’anciens collègues. Titré La prison du porno, de la dépendance à la liberté. De l’exploitation à l’amour Jones accepte ses crimes mais examine également le rôle qu’il voit joué par la pornographie et la drogue dans ses crimes. Il écrit,

J’ai cherché à savoir ce que d’autres auteurs de pornographie juvénile ont dit à propos de leurs expériences – et je n’ai rien trouvé. Ce sont des crimes terriblement courants, qui deviennent de plus en plus courants, ils doivent être exposés et discutés, mais les personnes qui peuvent en parler de l’intérieur pensent que leur propre choix est de disparaître dans la honte et la peur. Je n’ai pas voulu me faire le visage public de cette laideur. J’ai espéré que quelqu’un d’autre irait en premier, ou que quelque chose changerait dans l’esprit du public. Je me suis dit que je devrais peut-être au moins attendre jusqu’à ce que je sois sorti de prison. Mais maintenant, ce virus s’accroupit à la porte, cherchant son chemin. Dans ma prison, nous ne vivons pas dans des cellules, nous vivons emballés dans des casernes de 70 à 100 hommes. Lorsque corona entre, ce sera une tempête. Nous n’avons pas d’hôpital, pas d’infirmerie, pas même un médecin du personnel. Les détenus classés comme «vulnérables» comme moi sont libérés des prisons d’État, mais pas du fédéral. Je dois prendre cela comme un coup de pouce divin: s’il y a quelque chose que j’ai jamais voulu dire, je ferais mieux de le dire maintenant.

Dans des articles ultérieurs, Gerard Jones écrit:

Je n’ai pas commis mes crimes par soif d’enfants. Je me suis accroché à un cocktail de stimulants sur ordonnance et de porno Internet ordinaire, et à partir de là, j’ai suivi la logique impitoyable de la toxicomanie, de la tolérance croissante et des succès croissants. Avec les médicaments, je pourrais faire plus de pilules. Avec le porno, un hit plus féroce signifiait plus de choc, plus de tabou, plus de laideur. Après seize mois de prison avec des centaines d’autres auteurs comme moi, je suis certain que c’est ainsi que la grande majorité d’entre nous est arrivée ici: essayer d’échapper à notre anxiété et à notre dépression et à notre isolement, utiliser Internet comme drogue, nous lancer dans un spirale de secret et de honte, ayant besoin de nouvelles secousses pour distraire de la nouvelle douleur que nous faisons, amortissant notre compassion et nos sens moraux.

Décrire les conditions de détention,

Ici en prison, nous sommes dans notre propre sorte de Rat Park: 70 hommes dans une pièce, 400 dans un bâtiment, ont marché vers la salle de chow (selon notre protocole COVID) en nœuds serrés de 150. C’est un dilemme épidémiologique, mais aucun d’entre nous est toujours proche de lui seul – et en temps de peur qui a son confort. Se blottir ensemble est profondément ancré dans nos âmes de mammifères, et c’est dans la solitude tremblante que nous nous tournons vers de faux plaisirs pour nous apaiser.

Ainsi que les expériences de ses autres détenus

Certains responsables de l’application des lois ont estimé que plus de 10% de la population masculine adulte des États-Unis pourrait, à l’heure actuelle, être arrêtée pour possession de pornographie mineure. Alors que le nombre de délinquants toxicomanes en prison est enfin réduit, leurs couchettes se remplissent de délinquants pornographiques. De plus en plus d’entre eux sont dans leur adolescence et au début de la vingtaine, des enfants qui se sont laissés prendre dans le truc avant de se rendre compte que c’était mal.

Pendant l’écriture,

Je veux faire amende honorable pour ce que j’ai fait. Les amendes ne sont pas seulement des excuses et des professions de culpabilité – elles se font rapidement et ne changent pas beaucoup. Les modifications nécessitent des modifications, la réparation des dommages, le changement de matériau. Je ne veux pas prétendre que je peux provoquer une vaste transformation simplement en racontant ce que j’ai appris. Mais j’ai la foi que si je me présente ici aussi sincèrement que possible et que je vous laisse faire ce que vous voulez avec tout ce que j’apporte, quelque chose de bien arrivera.

Gerard Jones ajoutant plus récemment,

La dépendance n’est pas une excuse. Pour rien. Certaines personnes utilisent-elles «mais je suis un toxicomane» comme moyen d’esquiver la responsabilité de leurs actes? Je suis sûr que certains le font. Mais aucun véritable toxicomane qui est sérieux au sujet du rétablissement – et a une certaine expérience du travail – ne le ferait jamais.

Gerard Jones est également connu pour avoir co-créé le personnage Ultraverse Premier, sur un enfant qui se transforme instantanément en super-héros adulte super fort, ainsi que Topaz, qui est apparu dans le Thor: Ragnarok film. Il a également co-créé The Trouble with Girls, Solitaire, Ultraforce, et Hulk 2099; a écrit le La lanterne Verte histoires Emerald Dawn, Emerald Dawn II, Mosaic, et la série Guy Gardner. Il a également écrit les livres de non-fiction The Comic Book Heroes: The First History of Modern Comic Books, Killing Monsters: Why Children Need Fantasy, Superheroes and Make-Believe Violence et Men of Tomorrow: Geeks, Gangsters et la naissance de la bande dessinée. Il avait travaillé sur un nouveau livre avant et après son arrestation, et une grande partie de sa préoccupation juridique concernait le contenu stocké sur les ordinateurs saisis qu’il voulait rendre afin qu’il puisse terminer son livre, intitulé Nation of Faith and Flesh: La guerre morale qui a façonné l’Amérique. Après son arrestation, DC Comics a annulé les réimpressions prévues de son travail dans Justice League et Green Lantern. Depuis lors, une partie de son travail a été réimprimée.

