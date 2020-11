L’Écosse indépendante «  devrait envisager d’introduire une semaine de quatre jours  »

Une Écosse indépendante devrait envisager d’introduire une semaine de quatre jours après un examen plus large des pratiques de travail, selon une motion adoptée par les membres du SNP.Au cours d’un débat sur le sujet lors de la conférence du parti, il a été affirmé qu’une telle politique pourrait convaincre davantage d’Écossais. pour soutenir l’indépendance lors de tout référendum futur. La lettre d’information i politique a coupé le bruit La motion a appelé le gouvernement écossais à entamer un examen des pratiques de travail, y compris «la possibilité d’une semaine de quatre jours», en vue d’une réforme future. Il a été adopté à une écrasante majorité par 1136 voix contre 70. Cependant, comme les pouvoirs en matière de droit du travail sont actuellement réservés à Westminster, une telle politique ne pourrait être adoptée que si l’Écosse choisissait de quitter le Royaume-Uni. Lire la suite Indépendance écossaise: Nicola Sturgeon a refusé d’exclure la tenue d’indyref2 l’année prochaine si le SNP remportait les élections Le membre du parti Lee Robb a plaidé pour une semaine de quatre jours tout en parlant en faveur de la motion, affirmant que le «modèle idéal» serait un Semaine de travail de 32 heures sans réduction de salaire. «La pandémie de coronavirus a bouleversé la façon dont nous vivons nos vies, mais elle nous a également donné l’occasion de réinitialiser et de repenser notre façon de travailler», a-t-il déclaré aux délégués. qui travaillent une semaine de quatre jours sont «plus heureux, en meilleure santé, plus productifs, moins susceptibles de prendre congé de maladie et moins susceptibles d’être épuisés à la fin». Il a également affirmé que de nombreuses personnes passent du «temps mort» à leur travail parce que de l’attente de travailler de longues heures, malgré que cela entraîne une baisse de la productivité. «La vie de chacun tourne autour de son travail, et si nous pouvons promettre que l’indépendance rendra cet arrangement un peu plus facile, alors Yes commence à ressembler à un plus opt alléchant Selon Jeremy Corbyn, le parti travailliste a promis d’introduire une semaine de quatre jours (Photo: Getty) Un passage à une semaine de quatre jours a été proposé par Jeremy Corbyn. Les travaillistes avant les élections générales de l’année dernière, avec le manifeste du parti déclarant que les Britanniques ont travaillé les «heures les plus longues d’Europe». Il a déclaré qu’un gouvernement travailliste réduirait le temps de travail hebdomadaire moyen à temps plein à 32 heures en une décennie, affirmant que la politique serait rentable. Cependant, les conservateurs écossais ont affirmé que tout passage à une semaine de quatre jours coûterait plus de 2,5 milliards de livres sterling par an à mettre en pratique rien qu’en Écosse, qualifiant la proposition de «ridicule» et de «non-sens». « Ouvrir la voie » Joe Ryle, de la campagne de la semaine de quatre jours, a salué le vote de la conférence du SNP, ajoutant que l’Écosse « ouvrait la voie » sur la question au Royaume-Uni. » le gouvernement écossais beca l’utiliser améliorerait considérablement la vie des gens », a-t-il ajouté. Un sondage commandé par le groupe de réflexion Autonomy plus tôt cette année a révélé que 63% du public britannique soutiendrait le gouvernement britannique« explorant »l’introduction d’une semaine de quatre jours.