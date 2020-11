Le vaccin Oxford-AstraZeneca Covid est au cœur de la reprise économique du Royaume-Uni

La nouvelle que le vaccin Oxford / AstraZeneca va subir un nouvel essai clinique après une confusion sur son dosage a ancré une partie de l’optimisme au sein du gouvernement quant à son potentiel à permettre au Royaume-Uni – et au reste du monde – de s’échapper. Après des commentaires encourageants plus tôt dans la semaine de Boris Johnson, le Premier ministre a pris une note plus prudente vendredi lors de la visite d’un laboratoire de Public Health England à Porton Down.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Il a exprimé «l’espoir» que les vaccins candidats – qui incluent également ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna – seraient en service «au cours des semaines et des mois à venir», ce qui n’est pas tout à fait le même que ses remarques précédentes selon lesquelles une combinaison de jabs et de tests de masse mettrait le Royaume-Uni en clair Cette nouvelle mise en garde reflète non seulement les craintes concernant les implications pour la santé publique, mais également les problèmes potentiels avec le vaccin d’Oxford pour la reprise économique britannique. Lire la suite Revue des dépenses 2020: L’économie britannique est sur le point de connaître la plus forte baisse depuis le Great Frost il y a 300 ans, selon l’OBR, optimisme du marché Alors que les actions mondiales ont connu des niveaux records vendredi en raison des percées dans les trois vaccins, une partie de cet optimisme du marché a été tempérée mercredi, l’Office for Budget Responsibility a publié trois prévisions économiques liées à l’impact du programme de vaccination, ainsi que des tests de masse et des verrouillages, sur l’épidémie au Royaume-Uni.Le vaccin ne sera pas proposé aux femmes enceintes. femmes (Photo: Adrian Dennis / WPA Pool / Getty) À l’époque, M. Johnson a rassuré le public sur le fait que l’OBR avait rédigé ses évaluations avant l’annonce de lundi par AstraZeneca selon laquelle ils disposaient d’un vaccin efficace à 90%, et donc Des scénarios plus sombres pourraient être ignorés.En fait, les prévisions de l’OBR ont été soigneusement rédigées, avec l’aide du médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, et d’officia. ls du Joint Biosecurity Centre, du UK Vaccines Task Force et du Joint Committee on Vaccination and Immunisation Retards potentiels Rien n’indique que le vaccin Oxford ne sera pas approuvé par les régulateurs britanniques, mais tout retard dans son déploiement pourrait modifier les progrès du Royaume-Uni comme le soulignait l’OBR, le gouvernement n’a acheté que suffisamment de vaccin Pfizer / BioNTech pour vacciner 20 millions de personnes, tandis que deux millions et demi supplémentaires peuvent bénéficier de celui de Moderna. Lire la suite Boris Johnson promet des tests de masse Covid pour les domaines de niveau trois – mais il n’y a pas de calendrier pour leur déploiement Le vaccin d’Oxford / AstraZeneca était, pour emprunter aux métaphores de pénalité du professeur Van-Tam, le véritable dos du candidat net: le gouvernement a pré- a commandé des doses suffisantes pour 50 millions de personnes, ce qui signifierait que toute la population adulte serait couverte par les trois vaccins.Le scénario à la hausse de l’OBR était basé sur un «déploiement rapide de vaccins efficaces» d’ici le printemps 2021, permettant à la production économique de revenir Les prévisions centrales lancent des vaccins efficaces dans la seconde moitié de 2021, ce qui signifierait, selon l’OBR, que l’économie ne reviendrait pas à son état d’avant le virus avant la fin de 2022. Selon les prévisions à la baisse , aucun vaccin n’est efficace et l’économie est battue par la pandémie jusqu’en 2024.Bien que ce troisième scénario soit peu probable, la différence entre le premier avantage et le central est l’efficacité d’un vaccin qui peut être fourni en masse et à bon marché à la population: bref, le coup d’Oxford. Une année de reprise économique est suspendue à son succès.