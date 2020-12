Le vaccin Covid-19 «  ne fait aucune différence  » par rapport aux règles pour le moment mais pourrait permettre une sortie plus rapide, dit Boris Johnson

La découverte d’un vaccin Covid-19 «ne fait absolument aucune différence» pour les règles de distanciation sociale à court terme, a averti Boris Johnson. Le Premier ministre a suggéré que la suppression des restrictions sur les coronavirus au cours des prochains mois serait liée au nombre de personnes. vacciné mais a refusé de mettre un calendrier en marche. Cela est venu alors que Matt Hancock a présenté la perspective de règles plus localisées en réponse à la rébellion conservatrice. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Johnson a déclaré à la conférence de presse n ° 10 mercredi: «Le pire serait maintenant de penser que c’est le moment de relâcher notre garde et de penser que la partie est finie pour Covid – ce n’est pas la fin. »Mais il a ajouté:« Je suppose qu’il viendra un moment où… si vous imaginez le graphique des personnes immunisées, vaccinées, inoculées en montant dans un sens, il viendra un moment où nous pourrons évidemment commencer à assouplir les interventions non pharmaceutiques. Le premier ministre a déclaré que le vaccin «nous permettrait de descendre dans les échelles hiérarchiques» avec moins de régions d’Angleterre dans les niveaux les plus élevés de restrictions. En savoir plus Une faible utilisation du vaccin contre le coronavirus prolongera la durée des restrictions, affirme le professeur Jonathan Van-Tam Conclusion choc M. Johnson s’est également opposé à Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint, sur la question de savoir si toutes les mesures de distanciation sociale seraient en mesure de devenir permanentes Le professeur Van-Tam a déclaré: «Est-ce que je pense qu’il viendra un grand moment où nous organiserons une grande fête et lancerons nos masques et notre désinfectant pour les mains et disons ‘c’est ça, c’est derrière nous’, comme la fin de la guerre? Non, je ne sais pas. Le Premier ministre a répondu: «D’un autre côté, nous voudrions peut-être revenir à la vie aussi près que la normale.» Médecin en chef adjoint pour l’Angleterre Jonathan Van-Tam (Photo: Getty) Le médecin a souligné que les restrictions légales pourraient être supprimée, mais a déclaré que le lavage des mains strict et le port systématique des masques pourraient continuer, ajoutant: «Le point que j’essayais de faire valoir était – est-ce que je pense, peut-être, que certaines de ces habitudes personnelles pour certaines personnes persisteront plus longtemps et, peut-être, deviendront durable pour certaines personnes, oui, je pense que c’est possible. Il a prédit que Covid deviendrait «saisonnier» comme la grippe plutôt que d’être complètement éradiqué.