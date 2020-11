Le système de niveaux de verrouillage régional «  n’est pas très bien pensé  », selon un scientifique de Sage

Selon un conseiller scientifique du gouvernement, le système de niveau de verrouillage des coronavirus utilisé en Angleterre « n’était pas très bien pensé », et il est actuellement prévu que le système régional à trois niveaux sera rétabli une fois que le deuxième verrouillage national de l’Angleterre prendra fin le 2 décembre. Cependant, le professeur John Edmunds, membre du groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a appelé à une stratégie à long terme pour équilibrer l’économie et la pandémie. le niveau d’alerte le plus bas du système de niveau régional, niveau 1, lorsque le verrouillage prend fin serait «très imprudent». «Ne fait pas grand-chose du tout» Le professeur Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a expliqué: «Le problème avec le système de niveaux, le niveau 1 ne fait pas grand-chose du tout, le niveau 2 a probablement un certain effet, mais pas beaucoup, et le niveau 3 semble être en mesure de contenir l’épidémie. »Le problème avec le système de niveaux est que inévitablement vous vous retrouvez avec beaucoup d’endroits avec une incidence élevée dans ces circonstances. «Parce que les niveaux 1 et 2 finissent par dériver vers le niveau 3 avec une incidence élevée, puis le niveau 3 s’y maintient.» Il a ajouté: « Ce n’était pas une stratégie très bien pensée, franchement. »Les gens mangeant sur des tables à côté d’un restaurant de Chinatown à Soho, Londres, alors que l’initiative gouvernementale Eat Out to Help Out a pris fin (Photo: Yui Mok / PA Wire) Restrictions en place depuis un certain temps Il a également fait part de ses préoccupations concernant le «retournement» entre les incitations , comme Eat Out To Help Out, et les fermetures. Les mesures de verrouillage nationales actuelles en Angleterre signifient que des lieux tels que les pubs, les bars et les restaurants ont été contraints de fermer, mais devraient être autorisés à rouvrir lorsque les restrictions seront levées. Nous devons adopter une vision à long terme, être sensés et réaliser que nous allons devoir mettre en place des restrictions pendant un certain temps. « Oui, nous pouvons les lever quand il est sécuritaire de le faire, ce qui sera principalement un grand nombre de personnes ont été vaccinées. « Mais inverser le processus entre encourager les gens à se mélanger socialement, ce que vous faites en encourageant les gens à aller dans les restaurants et les bars, plutôt que de les refermer immédiatement, n’est pas une façon très sensée pour faire fonctionner l’épidémie. »Éradiquer le contenu anti-vax ster tient une pancarte lors d’un rassemblement anti-vax et de protestation contre la vaccination et les restrictions gouvernementales visant à contrôler ou à atténuer la propagation du nouveau coronavirus, y compris le port de masques et les verrouillages, à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 14 novembre 2020 ( Photo: Oli SCARFF / AFP) Cela survient alors que le professeur Andrew Pollard, qui a dirigé l’essai de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca, a déclaré au Sun que son équipe était «optimiste» que des dizaines de millions de doses de vaccins contre le coronavirus fabriqués au Royaume-Uni pourraient commencer à être produites d’ici la fin Le travail a appelé à une législation d’urgence pour «éradiquer le contenu anti-vax dangereux» alors que le déploiement d’un vaccin Pfizer / BioNTech séparé est prévu. L’opposition a revendiqué des groupes anti-vaccination dédiés avec des centaines de milliers de membres sur les médias sociaux «diffusent de la désinformation» sur la question.

