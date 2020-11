Le studio de Halo Infinite sera «plus communicatif» dans les mois à venir

Les choses se sont peut-être senties calmes dans le camp de 343 Industries dans les mois qui ont suivi le retard de Halo Infinite, mais cela devrait changer. Dans une mise à jour récente sur le blog du jeu FPS, le responsable de la communauté 343 Industries, John Junyszek, partage que le studio se prépare pour une mise à jour de fin d’année et établit des plans «pour être beaucoup plus communicatif dans les mois à venir».

«Nous savons que vous êtes tous très désireux de savoir ce qui se passe avec Infinite et en raison d’une myriade de circonstances à la suite de notre changement de date, nous sommes restés silencieux plus longtemps que nous ne le souhaitons», dit-il. «Nous travaillons avec l’équipe pour fournir une mise à jour de fin d’année et établir des plans pour être beaucoup plus communicatifs dans les mois à venir.»

En ce qui concerne le silence des derniers mois, Junyszek explique que 343 Industries tirera le rideau et révélera des détails sur des choses comme la personnalisation, la progression et le multijoueur lorsque Halo Infinite sera prêt, comme l’équipe veut le montrer plutôt que le dire. L’une des raisons les plus banales de la période de silence est que diverses équipes de promotion et de marketing ont dû réajuster leurs campagnes à mesure que la date de sortie de Halo Infinite changeait.

Ailleurs dans la mise à jour, nous avons des résumés de ce qui se passe, comme Halo 4 sur PC, Master Chief Collection mettant en œuvre le jeu croisé et les tournois esports qui entrent dans leur deuxième saison. Vous pouvez le consulter sur le site Web du studio si vous êtes curieux d’en savoir plus.

Si vous voulez savoir à quels jeux PC à venir vous pouvez jouer cette année, vous savez où cliquer.

