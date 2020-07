Le stérilisateur UV pour smartphone de Samsung se mondialise. Non, cela ne tue pas le coronavirus.

Samsung a lancé son stérilisateur UV pour smartphone dans le monde entier.

L’appareil se double d’un chargeur sans fil.

Il promet de tuer 99% des bactéries et des infections de vos appareils.

Samsung a lancé un nouveau stérilisateur UV pour smartphones en Thaïlande la semaine dernière et le rend maintenant disponible dans d’autres parties du monde.

Qu’est ce que ça fait? Eh bien, comme vous le savez probablement, il est assez important de garder les smartphones propres. Nos téléphones voyagent avec nous toute la journée et sont conservés sur des surfaces non désinfectées où ils pourraient capter les germes infectieux. Des appareils comme le stérilisateur UV Samsung aident à éloigner ces bactéries et germes des combinés afin que vos appareils restent hygiéniques.

Samsung dit que son appareil peut désinfecter vos smartphones en seulement 10 minutes. La société affirme également qu’elle supprime 99% des bactéries et des germes, y compris E. Coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans.

Peut-il tuer le coronavirus? Probablement pas. Des études ont prouvé que le coronavirus peut vivre sur les écrans de téléphone jusqu’à 96 heures. Le stérilisateur UV Samsung utilise une lumière UVC qui a de fortes propriétés germicides mais n’a pas été établie comme un moyen de dissuasion efficace contre le coronavirus. Les experts pensent qu’un objet aurait besoin d’une grande exposition à la lumière UVC pour tuer le virus et ce n’est probablement pas le cas avec le stérilisateur UV de Samsung. C’est aussi probablement la raison pour laquelle l’entreprise ne revendique pas cet avantage.

Comment ça marche?

La boîte de désinfectant UV de Samsung mesure 196 x 96 x 33 mm afin qu’elle puisse facilement s’adapter même aux grandes phablettes comme le Galaxy S20 Ultra. Des écouteurs et des écouteurs plus petits peuvent également y entrer. Vous pouvez même désinfecter vos lunettes de soleil à l’aide de la boîte.

Il y a un seul bouton qui active / désactive la fonction UV. La boîte s’éteindra automatiquement dans 10 minutes au cas où vous l’auriez accidentellement laissée allumée. Il n’y a pas de bouton séparé pour activer le chargement sans fil et cela se produira simultanément pendant le nettoyage de votre appareil. La charge n’est pas affectée non plus par la fonction d’arrêt automatique, donc votre téléphone devrait continuer à recevoir du jus.

Où pouvez-vous acheter le nouveau stérilisateur UV Samsung?

Samsung n’a pas officiellement dévoilé la liste des pays des régions où il vendra sa nouvelle boîte de désinfectant UV, mais Le bord ont pu le trouver sur le site Web de Samsung en Allemagne, en Roumanie, à Singapour et à Hong Kong.

La boîte coûte 58,38 € (~ 65,84 $) et pourrait également arriver aux États-Unis puisque Samsung a déclaré qu’elle se mondialisait, mais il n’y a pour l’instant aucune confirmation à ce sujet.