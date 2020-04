Le skipper australien de test Tim Paine dit que les joueurs ne seront pas gourmands dans la guerre des salaires du sport

Le capitaine australien du cricket Test, Tim Paine, a déclaré que les joueurs ne seraient pas gourmands, car ils attendaient de savoir si on leur demanderait une réduction de salaire.

Cricket Australia a retiré la grande majorité de son personnel pour le reste de l’exercice, invoquant l’incertitude créée par COVID-19, et est en pourparlers avec l’Australian Cricketers ‘Association (ACA) concernant la rémunération des joueurs.

Le protocole d’entente (MoU) stipule que CA doit, d’ici le 30 avril, fournir à l’ACA une liste des contrats nationaux ainsi que des estimations de revenus pour 2020-2021.

Wicketkeeper Paine a déclaré que les joueurs savaient qu’ils recevraient moins de salaire en raison du modèle de partage des revenus qu’ils ont mis en place avec CA.

Il a toutefois convenu que les joueurs devaient se faire une idée plus précise de la situation financière de CA avant d’accepter de nouvelles réductions.

Steve Smith et Tim Paine lors de la série Pakistan Test l’été dernier. (Getty)

« Les joueurs doivent connaître la situation financière absolue du jeu et les joueurs ne seront pas gourmands », a déclaré Paine sur ABC Radio.

« Notre gagne-pain, toutes les personnes associées à l’ACA et à l’association des joueurs, leur gagne-pain dépend de la bonne santé du jeu de cricket.

« Donc, pour le moment, si une baisse de salaire pour nous est sur les cartes et que notre jeu continue de prospérer dans le futur, c’est quelque chose que nous devrons certainement examiner. »

Paine n’était pas si surpris de la situation financière du cricket en Australie, compte tenu de ce qui se passait dans l’économie et dans le monde des affaires.

« Je pense que beaucoup de sponsors sur le plan commercial ont été assez durement touchés et cela va évidemment frapper le cricket Australie à un moment donné », a déclaré Paine.

Le patron de Cricket Australia, Kevin Roberts, subit une pression énorme avec la guerre des salaires actuelle du sport (Getty)

« Je pense qu’il y a un peu de protection contre le potentiel de l’Inde qui ne viendra pas (lors d’une tournée en décembre / janvier) qui vaut quelque chose comme 250 à 300 millions de dollars. »

Paine a déclaré qu’il n’avait été informé d’aucun plan d’urgence si le coronavirus empêchait la tournée en Inde.

« Je ne l’ai pas encore fait et je ne veux pas l’être. J’espère qu’ils arriveront ici, cela résoudrait beaucoup de problèmes », a déclaré Paine.

« Je sais qu’il y a eu des discussions préliminaires avec Cricket Australia et le gouvernement sur le potentiel de ce qui pourrait être fait, affréter des avions et les isoler lorsqu’ils arriveront ici pour nous assurer que nous pouvons faire venir l’Inde ici. »

L’Australie a désespérément besoin de la tournée tant attendue de l’Inde (AAP)

« Mais à part ça, je n’ai entendu que quelques rumeurs sur le moulin à rumeurs concernant la sortie de la Nouvelle-Zélande et notre départ. »

Paine a brièvement ignoré les suggestions de l’ancien capitaine Michael Clarke selon lesquelles les Australiens avaient « aspiré » le capitaine indien Virat Kohli ces dernières années afin de conserver des contrats lucratifs en matière de chargement initial.

« Si vous voulez sortir une grosse citation et essayer de prendre les gens et de causer des ennuis et de casser les gens, je pense que vous nommez les gens individuellement et il ne l’a certainement pas fait », a déclaré Paine.

« C’était certainement infondé parce que j’étais sur le terrain et que personne ne se détendait (sur Kohli). »

