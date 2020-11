Le sénateur GOP Cory Gardner perd la course à la réélection dans le Colorado

L’ancien gouverneur John Hickenlooper (D) a battu le sénateur sortant Cory Gardner (R) dans la course au Sénat du Colorado, tâches de l’AP.Pourquoi cela pose-t-il problème: c’est le siège principal du Sénat que les démocrates ont inversé cette élection alors qu’ils cherchent à prendre la direction de la Chambre haute.- – – La grande image: En tête autant que l’élection, les sondages ont constamment confirmé Hickenlooper avec une avance bien serrée vers Gardner. Le rapport politique du dîner des cuisiniers a qualifié la course de «penchant démocrate». Hickenlooper, qui a été gouverneur de 2011 à 2019, s’est présenté à la nomination présidentielle du Rassemblement démocratique plus tôt cette année, mais il n’a pas réussi à obtenir la traction principale dans les sondages. élu en 2014 et s’était présenté comme un allié féroce du président Trump, ainsi que sur des points controversés, tout comme le procès de destitution et l’affirmation de Brett Kavanaugh au rôle de la Cour suprême.Information: AP; Graphique: Naema Ahmed, Andrew Witherspoon, Danielle Alberti / Axios

