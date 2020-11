Le Royaume-Uni peut «  changer le cours de la pandémie  » grâce à la publication des résultats de l’essai Moderna

Un deuxième vaccin avec des niveaux de protection très élevés contre Covid-19 a le potentiel de «changer radicalement à quoi ressemblent le printemps et l’été», ont déclaré les principaux scientifiques britanniques. Le gouvernement a acheté cinq millions de doses de vaccin à la société américaine Moderna, qui, d’après les premiers résultats, est efficace à près de 95% et peut fonctionner dans tous les groupes d’âge. Il est en négociation pour en acheter davantage. Les dernières nouvelles et analyses du bulletin i Les scientifiques britanniques ont salué «un autre grand jour dans la lutte contre Covid-19» une semaine après que Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90%. Cela porte à 355 millions le nombre de vaccins Covid-19 que le gouvernement a précommandés. M. Hancock a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: «Dans le domaine des diagnostics et des vaccins, de grandes avancées de la science médicale viennent à la rescousse. Bien qu’il y ait beaucoup d’incertitude, nous pouvons voir la bougie de l’espoir et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nourrir sa flamme. Mais nous n’en sommes pas encore là. Jusqu’à ce que la science puisse nous rendre en sécurité, nous devons rester vigilants et continuer à suivre les règles dont nous savons qu’elles peuvent garder ce virus sous contrôle. »Le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a appelé à« la plus forte absorption que nous puissions gérer »et que le le déploiement imminent des vaccins dans le service de santé sera «la chose la plus importante et la plus importante que le NHS ait faite depuis très longtemps». Il a déclaré: «C’est une grande opportunité de changer la façon dont la pandémie se déroulera en 2021. Cela pourrait changer radicalement à quoi ressemblent la fin du printemps et l’été. Liste d’achats de vaccins du Royaume-Uni Le gouvernement britannique a obtenu un accès rapide à 355 millions de doses de vaccins grâce à des accords avec plusieurs développeurs de vaccins distincts à différentes étapes des essais, notamment: 100 millions de doses de vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca – actuellement en phase 3 des essais cliniques et attendus de publier ses résultats intermédiaires dans les jours ou semaines à venir 40 millions de doses de vaccin BioNTech / Pfizer – il est efficace à 90% dans la prévention du coronavirus chez l’homme, selon les résultats préliminaires de la phase d’essai tardive, 60 millions de doses de vaccin Novavax – essais cliniques de phase 3 impliquant 10000 personnes âgées de 18 à 84 ans à travers le Royaume-Uni, en partenariat avec le groupe de travail sur les vaccins du gouvernement britannique, 60 millions de doses de vaccin Valneva – des essais précliniques, ce qui signifie qu’il est loin derrière ceux produits par d’autres géants pharmaceutiques.60 millions de doses de vaccin GSK / Sanofi Pasteur – actuellement en phase un / deux essais cliniques. Il repose sur la même technologie à base de protéines que l’un des vaccins contre la grippe saisonnière de Sanofi, 30 millions de doses de vaccin Janssen – essais cliniques de phase 2. La société pharmaceutique a commencé lundi les essais du vaccin britannique. La filiale Johnson & Johnson a reçu un financement du groupe de travail sur les vaccins du gouvernement pour tester son vaccin sur 6000 volontaires à travers le Royaume-Uni, 5 millions de doses du vaccin Moderna – des essais cliniques de phase 3 impliquant 30000 adultes aux États-Unis.Le professeur Van-Tam a déclaré le Moderna. les résultats étaient des «nouvelles brillantes» qui arrivaient si peu de temps après les résultats de Pfizer et comparaient les essais de vaccins à la notation lors d’une séance de tirs au but. «C’est la deuxième pénalité maintenant, qui est également passée au fond du filet. Nous commençons donc à nous sentir dans une meilleure position », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le vaccin Moderna ne figurait pas en tête de la liste d’achats du Royaume-Uni, M. Hancock a déclaré qu’il n’y avait pas encore de stock de vaccin et que important d’avoir plusieurs options, comme le Royaume-Uni l’a car il dispose d’un portefeuille de commandes. » En savoir plus Vaccin Moderna: Nouveau vaccin Covid plus efficace que celui de Pfizer dans les essais avec une protection de 94,5% L’essai Moderna en cours concerne 30 000 personnes aux États-Unis, la moitié recevant deux doses du vaccin, à quatre semaines d’intervalle. Les autres avaient des injections factices. La dernière analyse était basée sur les 95 premiers à développer des symptômes de Covid-19. Seuls cinq des cas de Covid concernaient des personnes ayant reçu le vaccin et 90 étaient des personnes ayant reçu le placebo. Les données montrent également qu’il y a eu 11 cas de Covid sévère dans l’essai, mais aucun n’est survenu chez des personnes vaccinées.Les participants à l’essai comprenaient 15 adultes âgés de 65 ans ou plus et 20 personnes de diverses communautés: dont 12 hispaniques ou latins, quatre noirs ou africains. Américains, trois Américains d’origine asiatique et une personne aux antécédents multiraciaux. ‘Outil terrifique’ Le président moderne, le Dr Stephen Hoge, a déclaré qu’il avait «souri d’une oreille à l’autre» en apprenant à quel point le vaccin était efficace et l’a appelé «un outil formidable pour arrêter la pandémie et j’espère arrêter la pire des maladies auxquelles les gens sont confrontés. »Il a déclaré:«[The world now has] les outils nécessaires pour enfin vaincre ce virus et je pense que c’est probablement la meilleure nouvelle de la journée pour nous tous. »Le vaccin Moderna reste stable à -20 ° C pendant six mois et peut être conservé dans un réfrigérateur normal jusqu’à un mois (Photo: Joseph Prezioso / AFP) Les vaccins candidats Pfizer et Moderna sont tous deux basés sur une technologie d’ARNm similaire, ce qui signifie qu’une partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps pour commencer à fabriquer des protéines virales – mais pas le virus entier – qui est Une différence essentielle réside dans la manière dont ils doivent être conservés: le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures extrêmement basses, autour de -70 ° C, mais peut être conservé au réfrigérateur pendant cinq jours. Le vaccin Moderna reste stable à -20 ° C pendant jusqu’à six mois et peut être conservé dans un réfrigérateur normal jusqu’à un mois, ce qui lui confère un énorme avantage et facilite son administration dans le monde entier.Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la Santé a décrit les résultats de l’essai de vaccin Moderna comme «assez encourageants», mais a déclaré qu’il faudra «au moins deux mois» avant que le vaccin puisse atteindre le stade de la soumission aux agences de réglementation pour approbation.

CAME MARTINI Boîtier récepteur pour le contrôle des moteurs 230V avec fins de course CAME - CAME MARTINI CAME Boîtier récepteur pour le contrôle des moteurs monophasés 230V avec fins de course, destiné à l'automatisation de rideaux et de volets roulants. Ce boîtier est doté d'une lampe d'accueil à économie d'énergie, d'un bouton pas-à-pas, d'un témoin sur le couvercle et d'un buzzer de signalisation

Colombine Linge de lit uni polycoton, la taie d'oreiller à partir de 12.49 COMPOSITION • 50% coton 50% polyester (57 fils/cm²) confort agréable et entretien idéal DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Stabilité dimensionnelle et tenue des coloris lavage après

Biofloral Lait pour le Corps à la Silice et au Beurre de Karité tube 200ml Biofloral Lait pour le Corps à la Silice et au Beurre de Karité c'est une crème reminéralisante pour le corps. Elle contient de la silice naturelle et du beurre de karité . Ces deux éléments sont reconnus pour leur action anti-vieillissement et reminéralisante. Le beurre de karité aide à réguler et à

Dr. Hauschka Hauschka Baume pour le corps à la lavande et au bois de santal 145 ml Dr. Hauschka Lavande & Bois de Santal 145 Baume pour le corps Ml

LE COMPTOIR COLONIAL Fleur de sel à la cardamome 75g Idéal pour assaisonner vos plats!

Axess Industries Valise de secours pour le soin des brûlures Valise de secours dédiée aux brûlures thermiques.Modèle équipé d'une poignée de transport et valise fournie avec un support mural.Valise comprenant une signalétique brûlure.Composition de la valise :3 paires de gants jetables6 doset...