Le Royaume-Uni interdit Huawei de ses réseaux 5G

En janvier dernier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que Les équipements Huawei seraient autorisés sur les réseaux 5G du pays. À l’époque, Johnson estimait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’aller à l’encontre des États-Unis, considérant que Huawei fournissait la technologie la plus avancée à un bon prix. Mais le Premier ministre a été convaincu par la pression constante des États-Unis et le coup final est venu lorsque les États-Unis ont interdit aux fabricants de puces comme TSMC de livrer des puces à la société. Cela a conduit les responsables britanniques à craindre que Huawei ne soit obligé d’utiliser des composants non éprouvés qui pourraient ne pas être sécurisés.

L’équipement Huawei doit être retiré de tous les réseaux du Royaume-Uni d’ici 2027



Donc ce matin, le Premier ministre a annoncé que les équipements de mise en réseau de Huawei devaient être complètement retirés du Royaume-Uni d’ici 2027. Huawei est le leader mondial des équipements de mise en réseau et selon la source, c’est également le premier fabricant de smartphones sur la planète pour le moment. . Mais depuis 2012, Huawei est considéré comme une menace pour la sécurité nationale aux États-Unis en raison de ses liens étroits avec le gouvernement communiste chinois. Une loi en Chine oblige les entreprises technologiques du pays à recueillir des renseignements au nom du gouvernement si cela leur est demandé. Le mythe est que les produits Huawei contiennent une porte dérobée qui collecte des données et les envoie à un serveur à Pékin. Ce scénario n’a jamais été prouvé et le cabinet l’a démenti au fil des ans.

Voir aussi Coronavirus au Royaume-Uni: les résidents des foyers de soins forcés de payer plus de 100 £ supplémentaires par semaine pour les services Covid-19 Le renversement du premier ministre Boris Johnson sur la présence 5G de Huawei est désormais officiel

L’annonce que l’interdiction ne sera pas en vigueur avant 2027 a rendu les opérateurs britanniques comme BT, Vodafone et Three heureux parce qu’ils craignaient de dépenser des milliards pour arracher l’équipement Huawei de leurs réseaux beaucoup plus tôt. Selon Reuters, le secrétaire britannique au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, Oliver Dowden, a déclaré que d’ici la fin de cette année, il serait illégal pour les entreprises du Royaume-Uni d’acheter tout équipement 5G à Huawei. Mais il y a un prix que les consommateurs devront payer pour cette décision car elle retarde le déploiement de la connectivité 5G dans le pays de deux à trois ans. De plus, cette décision augmente le coût d’installation de la 5G sur le marché jusqu’à 2,5 milliards de dollars. L’annonce d’aujourd’hui donne également aux entreprises de télécommunications du Royaume-Uni deux ans pour supprimer toutes les traces de Huawei de leurs réseaux haut débit en fibre fixe.

Dans un communiqué, le secrétaire Dowden a déclaré: « Le NCSC (National Cyber ​​Security Center) a maintenant signalé aux ministres qu’ils avaient considérablement modifié leur évaluation de la sécurité de la présence de Huawei dans le réseau 5G du Royaume-Uni. Cela n’a pas été une décision facile, mais c’est la bonne pour les réseaux de télécommunications britanniques, pour notre sécurité nationale et notre économie, à la fois maintenant et à long terme. Au moment des prochaines élections, nous aurons mis en place une loi irréversible pour l’élimination complète des équipements Huawei de nos réseaux 5G. «

Les États-Unis implorant leurs alliés de ne pas utiliser l’équipement Huawei pour développer leurs réseaux 5G, la décision originale de la Grande-Bretagne a stupéfait les responsables américains. Et tandis que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont tenu compte des avertissements des États-Unis, l’Allemagne ne l’a pas fait. Outre les inquiétudes liées à l’espionnage, les États-Unis craignent également que si Huawei prend la tête de la technologie 5G, la Chine deviendra le leader technologique mondial pendant des années. La prochaine génération de conductivité sans fil, la 5G offrira des vitesses de téléchargement de données jusqu’à 10 fois plus rapides que les signaux 4G LTE actuels. La vitesse plus rapide et la latence plus faible permettront de créer de nouvelles technologies et industries.