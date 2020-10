Le Royaume-Uni entrera-t-il dans un verrouillage national? Fonctionnement des règles actuelles de Covid et dernières nouvelles sur un deuxième verrouillage en Angleterre

Le Premier ministre Boris Johnson est soumis à une pression croissante pour mettre en œuvre un verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni, alors que les infections à Covid-19 et les admissions à l’hôpital continuent d’augmenter au Royaume-Uni. ad hoc sans coupe-feu prochainement pour maîtriser l’épidémie.Pendant ce temps, la France et l’Allemagne se préparent à des verrouillages nationaux, alors que l’Europe est aux prises avec une deuxième vague de cas de Covid-19. a insisté sur le fait que le système de restrictions à trois niveaux en Angleterre, introduit plus tôt ce mois-ci, a besoin de temps pour fonctionner et a résisté aux appels à une coupure nationale pour lutter contre la propagation des infections.Mais le gouvernement pourrait-il changer sa position si la situation empire. et comment les règles actuelles fonctionnent-elles dans tout le pays? Voici ce que vous devez savoir: quel est l’argument en faveur d’un deuxième verrouillage? Les conseillers scientifiques en discussion avec le gouvernement pressent le premier ministre d’aller plus loin et d’imposer des mesures à l’échelle nationale. Sage aurait averti que toute l’Angleterre devra être soumise à des mesures de niveau trois d’ici la mi-décembre, sapant les espoirs du pays pour un Noël normal. Lire la suite Boris Johnson lutte contre la pression des deux côtés pour un verrouillage complet du coronavirus Pendant ce temps, le professeur Wendy Barclay, membre de Sage et scientifique de l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’aucune des mesures actuelles ne fonctionnait mardi. fin mars, cela a suffi à inverser la tendance et à reprendre le contrôle du virus », a-t-elle déclaré à la radio Times. «Jusqu’à présent, aucune des autres restrictions que nous avons vues, et aucune des autres actions, ne semble avoir fait cela.» Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré mercredi 24 701 cas supplémentaires confirmés de Covid-19, tandis que 310 autres Selon les données officielles, quelles sont les règles actuelles en Angleterre? M. Johnson a mis en place un système à trois niveaux pour lutter contre les taux croissants de coronavirus en octobre.Dans le nouveau système, différentes régions d’Angleterre sont divisées en milieu , niveaux d’alerte élevés et très élevés. Ces trois niveaux déterminent tous la sévérité des mesures de verrouillage dans chaque zone. Au départ, la région de la ville de Liverpool était la seule zone à passer au niveau trois – la catégorie d’alerte la plus grave «très élevée» – qui porte le les nouvelles restrictions les plus sévères.Le Grand Manchester a rejoint Liverpool et le Lancashire en tant que niveau trois en octobre, le niveau d’alerte le plus élevé (Photo: Christopher Furlong / Getty) Mais le vendredi 16 octobre, le statut du Lancashire est également passé au niveau le plus élevé, avec Manchester et le South Yorkshire ont été mis à niveau la semaine suivante, tandis que Londres, Essex et diverses autres régions ont été déplacées au niveau deux quelques jours seulement après l’annonce initiale, soulignant la rapidité avec laquelle le système est susceptible de changer. sous verrouillage? Cependant, les mesures sont moins strictes que lors du premier verrouillage au printemps. Pays de Galles L’ensemble du Pays de Galles a été placé sous verrouillage «coupe-feu» le vendredi 23 octobre pour aider le pays à reprendre le contrôle de la propagation du coronavirus. un verrouillage complet, car une grande partie de la nation a été placée sous en mars de cette année, mais cela ne durera que jusqu’au 9 novembre. Après la fin du coupe-feu, un nouvel ensemble de règles nationales sera introduit. En savoir plus Qu’est-ce qu’un verrouillage de «disjoncteur»? Comment les règles locales de deux semaines pourraient-elles fonctionner après que Liverpool ait basculé pour les premières restrictions britanniques? Les gens ne doivent rencontrer personne avec qui ils ne vivent pas et ceux qui enfreignent ces règles risquent une amende de 60 £ pour une première infraction et de 120 £ pour une seconde. Les bars, restaurants et cafés seront invités à fermer pendant le verrouillage du coupe-feu, à moins qu’ils ne puissent offrir des services de plats à emporter.Écosse Pendant ce temps, l’Écosse est sur le point d’introduire un nouveau système de verrouillage des coronavirus à cinq niveaux à partir du 2 novembre, qui s’accompagne de restrictions plus sévères que les mesures de l’Angleterre. va du niveau zéro, conçu pour être aussi proche de la normalité que possible sans vaccin, au niveau quatre, qui s’apparente à un verrouillage total.Sous les restrictions de niveau quatre, les pubs et restaurants seront obligés de fermer complètement, tout comme les coiffeurs, les gymnases et des lieux de divertissement comme les cinémas.L’Écosse est sur le point d’introduire un nouveau système de verrouillage des coronavirus à cinq niveaux à partir du 2 novembre, qui s’accompagne de restrictions plus sévères que les mesures de l’Angleterre (Photo: Fraser Bremner – Pool / Getty) Les Écossais seront autorisés à socialiser par groupes de six , de jusqu’à deux ménages séparés, dans des espaces publics extérieurs. La socialisation dans les maisons et les jardins privés sera interdite et les déplacements non essentiels seront découragés vers et depuis les zones de niveau trois. Les raisons essentielles de voyager sont le travail, l’éducation, les achats, les soins et la santé.Quelles sont les règles en Irlande du Nord? L’Irlande du Nord a introduit un verrouillage du disjoncteur pour permettre au pays de mieux contrôler la deuxième vague de l’épidémie. a commencé le 19 octobre et devrait durer quatre semaines, ce qui signifie que le mélange entre les bulles de plus de 10 de deux ménages sera interdit, tout comme les nuitées dans d’autres maisons. Les pubs et les restaurants devront fermer à moins qu’ils n’offrent un service de plats à emporter, mais les lieux de culte, les magasins et les salles de sport peuvent rester ouverts.Quelle est la situation en France et en Allemagne? La France et l’Allemagne ont toutes deux annoncé un deuxième verrouillage national dans les prochains jours. pour tenter d’arrêter une flambée des cas de Covid-19. En vertu des nouvelles mesures en France, les personnes se verront interdire de quitter leur domicile sauf pour des raisons professionnelles ou médicales essentielles ou de faire de l’exercice pendant une heure par jour, à moins de 1 km Les magasins et entreprises non essentiels, y compris les bars et les restaurants, fermeront lorsque les restrictions entreront en vigueur dans tout le pays vendredi. Le verrouillage sera en place jusqu’au 1er décembre – bien qu’il puisse être prolongé.Les lieux de divertissement seront contraints de fermer en France dans le cadre d’un deuxième verrouillage national qui prendra effet du vendredi 30 octobre au « au moins » le 1er décembre (Photo: Sébastien) Bozon / AFP via Getty) Alors que l’Allemagne impose un verrouillage national moins sévère, les restrictions incluront toujours la fermeture de restaurants, bars, gymnases et théâtres.La France a signalé mardi 523 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, le plus haut quotidien bilan depuis avril, lorsque le virus était à son apogée. Le taux d’infection est actuellement de 414 cas pour 100000 personnes au cours des sept jours précédant le 29 octobre, selon le cabinet de conseil en voyages PC, contre un taux de 229,6 pour 100000 personnes pour la même période au Royaume-Uni. à 107,2 cas pour 100 000 pour la semaine précédant le 29 octobre. Un deuxième verrouillage pourrait-il être instauré? M. Johnson avait précédemment déclaré que son gouvernement voulait éviter un retour à la «misère» causée par un verrouillage national, maintenir les écoles ouvertes et maintenir l’économie Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a réitéré jeudi la position du gouvernement en déclarant qu’il faisait «tout ce que nous pouvons» pour éviter un «deuxième verrouillage national». «Pour le moment, nous sommes très fermement convaincus que ce n’est pas la bonne approche pour le pays, ce n’est pas une mesure à court terme, elle le sera probablement pendant plusieurs semaines .Il a ajouté que les nouveaux verrouillages dans d’autres pays européens, y compris la France, auront des «effets cicatriciels à long terme» sur les gens.Robert Jenrick a déclaré que la stratégie de verrouillage local se poursuivrait (Photo: Sky News) M. Jenrick a admis que les taux de coronavirus sont dans un «mauvais dans tout le pays, mais a déclaré que le gouvernement s’en tenait à son approche de verrouillage local.Mais avec un nombre croissant de fiducies du NHS reportant une intervention chirurgicale non urgente pour faire face à une augmentation des admissions à l’hôpital, et les voisins européens imposant des verrouillages complets, M. Johnson pourrait accepter que la situation de Covid-19 en Angleterre évolue si rapidement qu’il n’a d’autre choix que de changer de cap à l’avenir.Bien qu’il soit peu probable qu’il impose un verrouillage complet comme il l’a fait en mars, une option proposée par les conseillers est la fermeture des lieux d’accueil et potentiellement même des écoles secondaires à travers l’Angleterre pour lutter contre les infections chez les jeunes, le groupe d’âge qui est toujours le moteur de l’épidémie.

