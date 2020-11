Le romancier de Star Wars, Alan Dean Foster, demande des redevances à Disney

Alan Dean Foster, un romancier qui a écrit plusieurs livres «Star Wars», dit que Disney lui doit des années de royalties pour son travail mais que la société a cessé de payer lorsqu’elle a acquis Lucasfilm en 2012.

Foster a écrit la romanisation de l’original «Star Wars» qui a été crédité à George Lucas en 1976. Deux ans plus tard, il a écrit «Splinter of the Mind’s Eye», une suite du livre «Star Wars».

Les deux livres sont toujours en cours de publication, et dans une lettre ouverte publiée par Science Fiction & Fantasy Writers of America, Foster affirme que ses demandes de redevances en souffrance ont été ignorées et que Disney exige qu’il signe un accord de non-divulgation avant de négocier avec lui.

«Tous ces livres sont toujours très imprimés», a écrit Foster. «Ils gagnent encore de l’argent. Pour toi. Lorsqu’une entreprise en achète une autre, elle acquiert ses passifs ainsi que ses actifs. Vous récoltez certainement les avantages des actifs. J’aimerais beaucoup ma part minuscule (même si ce n’est pas petit pour moi). Je sais que c’est ce que font souvent les entreprises gargantuesques. Ignorez les demandes et les demandes en espérant que le pétitionnaire disparaîtra tout simplement. Ou peut-être mourir. Mais je suis toujours là, et j’ai toujours droit à ce que vous me devez.

Dans sa lettre, Foster note qu’il est l’auteur des romanisations des trois premiers films «Alien» et que Disney ne lui a pas non plus payé de redevances sur ces livres après avoir acquis la 20th Century Fox en 2018.

Un représentant de Disney a déclaré à TheWrap qu’il s’était engagé avec Foster et son agent sur les livres «Alien» datant d’août 2019 et avait demandé une réunion aussi récemment qu’en mars 2020, mais n’avait pas reçu de réponse. Disney dit également que Foster et son agent n’avaient jamais porté plainte au sujet des romans «Star Wars» jusqu’à ce que sa lettre ouverte soit publiée cette semaine. La société a en outre précisé que Foster n’avait pas reçu de NDA formelle, mais qu’on lui avait demandé un accusé de réception de confidentialité à l’approche des conditions d’un règlement, ce qui, selon elle, est une pratique courante.

Disney a finalement déclaré qu’il s’était déjà réengagé avec Foster et avec la SFWA, mais n’a pas d’autres détails. Disney n’a fait aucun commentaire sur le montant des redevances dues.

Lors de la publication de la lettre ouverte de Foster, la présidente de la SFWA, Mary Robinette Kowal, a qualifié la nécessité de présenter publiquement le différend comme «sans précédent» au cours de ses 10 années au sein de l’organisation. Elle craignait que cette pratique n’ait un impact sur d’autres écrivains qui travaillent avec Disney sur toute la ligne.

«L’argument de Disney est qu’ils ont acheté les droits mais pas les obligations du contrat. En d’autres termes, ils croient avoir le droit de publier des œuvres, mais ne sont pas obligés de payer l’écrivain, peu importe ce que dit le contrat », a écrit Robinette Kowal. «Si nous laissons cette position, cela pourrait créer un précédent pour modifier fondamentalement le fonctionnement des droits d’auteur et des contrats aux États-Unis. Tout ce qu’un éditeur aurait à faire pour rompre un contrat serait de le vendre à une société sœur. S’ils font cela à Alan Dean Foster, l’un des grands écrivains de science-fiction de notre temps, que font-ils aux jeunes écrivains qui ne savent pas qu’un contrat est un contrat?

Disney n’a fait aucun commentaire sur la revendication de Robinette Kowal.

Lisez la lettre ouverte complète de Foster ici.

The Verge a d’abord rapporté la nouvelle.