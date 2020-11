Le retour du blockbuster AGL garanti lorsque les dirigeants de Sharjah accueillent Al Nasr, deuxième

Un retour à succès après la trêve internationale est garanti lorsque les dirigeants de Sharjah accueillent la résurgence d’Al Nasr dans la Ligue du Golfe arabe. Ce duo a été la classe du terrain en 2020/21. Le roi défendra vendredi le seul record de 100% de la division, tandis que Nasr est sur une série de quatre victoires inspirées par le partenariat en plein essor. entre le meneur de jeu israélien Dia Saba et l’avant-centre des EAU Sebastian Tagliabue. «Nos préparatifs se déroulent bien et la concentration est élevée», a déclaré le défenseur de Sharjah Abdullah Ghanem. « La différence de deux points entre nous et Al Nasr augmente l’importance du match, alors que nous continuons notre chemin vers la préservation du titre. » Le bégaiement Shabab Al Ahli Dubai Club et Al Jazira, quant à eux, seront prêts à prouver leurs titres durables lors du combat des poids lourds de samedi. Ces géants entrent dans la sixième semaine de match bien en deçà du rythme fulgurant établi par Sharjah, championne 2018/19, après des rafales de matchs nuls. Un résultat positif renversera le récit, tandis qu’un autre revers ne peut qu’accroître les angoisses. Des inquiétudes d’un genre différent dominent lorsque Fujairah, troisième en bas, accueille Hatta, en bas. Les deux n’ont récolté qu’un seul point et étaient dans les lieux de relégation lorsque le coronavirus a appelé à l’arrêt en 2019/20 en mars. « Nous jouons pour arracher les trois points et il n’y a pas de place pour un résultat négatif », dit le suprême des loups Goran Tufegdzic. Voir aussi Les casques IRIS utilisent des algorithmes pour améliorer les performances humaines Al Ain doit continuer sa montée au classement face à l’incohérent Al Wasl. Les 13 fois champions du record ont mis fin à leur pire départ depuis 2007/08 avec un flot de buts tardifs contre Al Dhafra la dernière fois. Al Wahda, gravement épuisé, a été éliminé lors du tour des barrages de l’Arabian Gulf Cup la semaine dernière, mais sera plus proche de la pleine force contre Ajman. Bani Yas devrait avoir besoin de mettre fin à une séquence de trois matchs sans victoire dans toutes les compétitions s’ils veulent conserver une place parmi les trois premiers lorsqu’ils accueillent les modestes Ittihad Kalba et Dhafra – qui ont concédé 12 buts lors de leurs trois derniers matches – doivent s’extirper de un tailspin contre 13e– a remplacé Khor Fakkan. MATCH-WEEK SIX FIXTURES Vendredi 18h00 Al Wasl contre Al Ain 18h00 Bani Yas contre Ittihad Kalba 21:00 Sharjah contre Al Nasr 21h00 Fujairah contre Hatta samedi 18h00 Al Wahda contre Ajman 18h00 Al Dhafra contre Khor Fakkan 21:00 Shabab Al Ahli Dubai Club contre Al Jazira En savoir plus sur l’application Sport360

