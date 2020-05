Le retour du 20 mai de Diamond est maintenant officiel

Crédit: Diamond Comic Distributors



Vendredi, les distributeurs Diamond Comic ont officialisé la reprise de leurs activités. Le 20 mai est passé d’une date cible à la première date de mise en vente pour la reprise de leur distribution de bandes dessinées.

Voici le texte intégral d’un avis envoyé aux détaillants de Direct Market vendredi.

« Diamond Comic Distributors, Alliance Game Distributors et toutes les marques Geppi Family Enterprises vous remercient de votre soutien et de votre patience. Comme mentionné dans notre dernière mise à jour, notre travail avec vous et nos autres partenaires nous a permis de tracer la voie d’une reprise de la distribution de nouveaux produits hebdomadaires avec une date de mise en vente cible le 20 mai.

« Nous sommes ravis de vous dire aujourd’hui que le 20 mai n’est plus un objectif mais est maintenant la première date de mise en vente OFFICIELLE de notre reprise de la distribution de bandes dessinées. Le produit du jeu commencera également à être expédié cette semaine. Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce point important dans la reprise de notre industrie et n’aurait pas pu le faire sans le formidable soutien de nos partenaires.

« Au fur et à mesure que nous franchirons les prochaines étapes, nous vous tiendrons informés par e-mail et mises à jour sur nos sites Web. Voici quelques dates clés à retenir:

« Les commandes de réapprovisionnement des distributeurs Diamond Comic peuvent être passées avant la date limite de commande le 13 mai. Les commandes commenceront à être expédiées directement via des envois UPS subventionnés, comme indiqué dans notre mise à jour précédente. Les magasins recevront les nouvelles bandes dessinées commandées via la commande finale du 4 mai. Coupure, y compris DC Comics publié pendant notre pause de distribution, à partir de la semaine du 18 mai pour la date de mise en vente du mercredi 20 mai. DC Comics peut être vendu à sa nouvelle date de mise en vente du 19 mai.

« Alliance Game Distributors reprendra également la distribution la semaine du 18 mai. Comme nous approchons de cette date, nous disposerons de plus d’informations sur les centres de distribution qui seront ouverts conformément aux lois locales.

« Il est important de noter que, tout comme nos détaillants, l’épidémie de COVID-19 nous a amenés à apporter de nombreux changements à nos opérations. Nous opérons en équipes réduites dans nos centres de distribution afin de maintenir une distance sociale adéquate, des mesures d’assainissement améliorées ont été adoptés, et la plupart de nos employés de bureau travaillent à distance. Certains de nos centres de distribution peuvent ne pas rouvrir selon le même calendrier que d’autres en raison des directives de réouverture du gouvernement local. «