Le réseau 5G de T-Mobile pourrait obtenir une sorte de coup de pouce lors du prochain grand événement Un-carrier

T-Mobile a eu quelques mois tumultueux depuis finalement annonçant la finalisation de sa fusion Sprint le 1er avril, faisant la une des journaux positifs et négatifs avec des percées incroyables en 5G, des offres super convaincantes pour les clients nouveaux et existants, une énorme panne et plusieurs séries de licenciements quelque peu prévisibles que la société a insisté pour que jamais se produire.

Ce que Magenta n’a pas connu depuis un certain temps, c’est un événement passionnant « Un-carrier », qui a précisément aidé l’ancien PDG John Legere à redresser le navire en perdition il y a toutes ces années. Commencée en 2013, la campagne de marketing de l’industrie est rapidement devenue une tradition acclamée par la base d’abonnés à croissance rapide de T-Mo et détestée par le duopole Verizon / AT & T.

Eh bien, on dirait il est enfin temps pour une autre annonce qui changera la donne, bien que pour l’instant, nous n’ayons pas la moindre idée de ce qui pourrait être en magasin pour le 16 juillet. Tout ce que nous savons, c’est une webémission spéciale hébergée par nul autre que Golden Globe et Emmy à six reprises. le candidat Anthony Anderson débutera à 8 h 30 (heure du Pacifique) (11 h 30 HE) jeudi, avec T-Mobile s’apprête à dévoiler «comment un opérateur non suralimenté continuera de changer définitivement le sans fil».

Cela signifie essentiellement que nous n’avons pas eu d’annonce majeure de Un-carrier depuis plus de huit mois, ce qui nous rend incroyablement excités de voir ce que l’héritier de Legere, Mike Sievert, a dans sa manche.

De toute évidence, notre meilleure supposition est que tout ce qui est en cours aura quelque chose à voir avec les efforts continus de la 5G et de T-Mobile pour fusionner son signal bas bande à l’échelle nationale avec Spectre médian de Sprint tout en saupoudrant une technologie mmWave ultra rapide en plus du « layer cake » pour écraser Verizon en termes de disponibilité tout en offrant une concurrence féroce sur les vitesses également.

Un teaser publié sur Twitter par Sievert n’est pas vraiment utile pour résoudre le casse-tête avant l’événement du 16 juillet, nous rappelant simplement toutes les grandes choses dévoilées lors de ces shindigs dans le passé, y compris la mort des contrats traditionnels et les frais de résiliation anticipée , l’introduction des plans Simple Choice, Music Freedom, Netflix on Us, Carrier Freedom, T-Mobile Tuesday, Binge On, etc.