Le réalisateur Sam Mendes a un plan pour sauver les théâtres / films

Une grande partie de notre attention sur les impacts de la pandémie de coronavirus s’est concentrée sur Hollywood, car c’est l’activité que nous couvrons. Mais nous avons aussi un intérêt particulier pour le théâtre sur scène, car c’est là que beaucoup des plus grandes stars et cinéastes du grand écran ont cultivé leurs talents avant de devenir des noms connus à Hollywood. C’est pourquoi le réalisateur oscarisé Sam Mendes (1917, American Beauty) a lancé un appel passionné au gouvernement, aux donateurs et même à Amazon et Netflix pour aider la scène à vivre.

Sam Mendes a écrit un article pour le Financial Times avec quelques idées sur la façon d’aider à sauver les théâtres au Royaume-Uni. Il commence par reconnaître la menace qui pèse sur les théâtres tout en reconnaissant que l’industrie du théâtre est un succès. Mendes a écrit:

«Rien qu’en 2018, le théâtre à travers le Royaume-Uni a joué devant un public collectif de 34 millions de personnes – environ le même nombre qui a assisté aux matches de Premier League et de Ligue de football anglaise. Pendant ce temps, les salles de théâtre ont généré des revenus de billets de 1,28 milliard de livres sterling et le secteur culturel a contribué 32,3 milliards de livres sterling à l’économie britannique – une augmentation étonnante de 21,9% depuis 2010. L’année dernière, le théâtre a rapporté 133 millions de livres sterling de TVA à Londres seulement. . Bref, le théâtre et les arts sont un moteur de croissance économique géant. »

Même si certaines entreprises commencent à rouvrir dans le monde entier, la logistique de la réouverture d’un théâtre pour des spectacles est un peu plus compliquée. Mendes a déclaré que « la poursuite de l’éloignement social rend la perspective de la réouverture tout simplement impossible », rendant plus nécessaire le soutien financier d’ailleurs, et il a expliqué:

«De nombreuses autres entreprises pourront s’adapter – commerces, bureaux, espaces publics, certains restaurants. Même un cinéma à capacité réduite peut avoir cinq projections par jour d’un même film, ce qui permet parfaitement d’avoir une diffusion commerciale relativement distante et socialement réussie. Mais le théâtre et les spectacles – avec une représentation par jour et des sièges vendables réduits en moyenne de 80% – ne peuvent tout simplement pas rester à flot. »

Alors, que pense Mendes qui peut être fait pour sauver les théâtres? Tout d’abord, Mendes demande que le régime d’allègement fiscal pour le théâtre, qui a déjà contribué à alimenter la croissance des productions théâtrales au Royaume-Uni, soit augmenté de 20% à 50% pour les trois prochaines années afin de contribuer au fonctionnement continu des productions. les coûts et le remontage des productions qui sont actuellement en pause indéfinie.

Mendes propose également l’introduction de ce qu’il appelle le programme de participation à l’investissement culturel. Le réalisateur croit que le gouvernement pourrait investir dans des productions avec la promesse de recevoir une partie des revenus de certaines productions en retour. Le gouvernement verserait de l’argent pour soutenir le théâtre, et une partie des bénéfices des spectacles à succès serait reversée au gouvernement après que les coûts initiaux aient été récupérés. Mendes mentionne Le Livre de Mormon, le Roi Lion, National Theatre’s Cheval de bataille et la Royal Shakespeare Company Matilda comme exemples de spectacles qui fonctionneraient bien dans le cadre de ce nouveau système.

De plus, en plus de demander plus de soutien aux «Theatrical Angels» qui font constamment des investissements qui sont «l’élément vital du théâtre commercial», Mendes appelle Amazon et Neflix en tant que sociétés «que COVID-19 a enrichies». Le cinéaste les a désignés comme les bénéficiaires de «faire des millions de personnes issues de nos meilleurs talents d’acteur, de producteur, d’écrivain et de réalisateur», et espère qu’ils ne resteront pas «tandis que la culture artistique qui a nourri ce bassin de talents est autorisée à mourir».

Les arts du spectacle sont un élément essentiel de notre culture, et pas seulement au Royaume-Uni. J’imagine que de nombreux théâtres ici aux États-Unis seront confrontés à la même crise dans un proche avenir, même si les entreprises commencent à rouvrir. Si vous êtes déjà allé à un spectacle de Broadway ou même à une petite production de théâtre communautaire, le moment est venu d’aider à soutenir ces artistes au moment où ils en ont le plus besoin. Comme Mendes l’a si succinctement dit:

«Les arts du spectacle doivent être sauvés maintenant. Pas la semaine prochaine, ni le mois prochain. S’ils meurent, un écosystème aussi complexe et évolué ne peut pas être reconstruit à partir de zéro. S’il cesse de respirer, il ne peut pas être ressuscité. »

The Guardian a des réalisateurs, des acteurs et d’autres créatifs de la scène qui proposent des suggestions sur la façon dont vous pouvez soutenir l’art du théâtre en direct, et j’espère que, quand tout cela sera terminé, ils seront là de l’autre côté pour lever le rideau une fois encore.

