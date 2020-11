Le projet de loi sur le commerce du Brexit sera «  précipité  » par le Parlement si un accord de onzième heure avec l’UE est conclu

Les fonctionnaires ont commencé à planifier une législation pour un accord sur le Brexit qui devra être précipité par la Chambre des communes et les seigneurs à un «rythme effréné». Une équipe de fonctionnaires du Cabinet Office travaille sur le futur projet de loi sur les relations, qui consacrera tout accord sur le Brexit dans Une source de Whitehall a déclaré au Times: « On s’attend de plus en plus à un accord. » Nous devons être prêts à le faire passer par le Parlement. « Les ministres ont discuté de la tenue de séances de week-end au sein des Lords pour garantir l’accord. peut être adoptée d’ici la fin du mois, mais les pourparlers ont été temporairement interrompus cette semaine après qu’un membre de l’équipe du négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, ait attrapé un coronavirus. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen (en ligne) lors d’un point de presse avant la réunion du G20 en Arabie saoudite, à Bruxelles, Belgique, le 20 novembre 2020 (Photo: Olivier Hoslet / Pool via REUTERS) Ursula von der Leyen, présidente du Commission européenne, a minimisé l’ampleur des retards causés par le besoin de M. Barnier de mettre en quarantaine. Elle a déclaré que les négociations progressaient, quoique lentement, ajoutant: «Après des semaines difficiles avec des progrès très, très lents, nous avons maintenant constaté ces derniers jours de meilleurs progrès, plus de mouvement sur des dossiers importants. C’est bien. »Il y a maintenant de la substance où vous pouvez passer. . . mot pour mot. »Alors que plus de 90% d’un projet de texte juridique est complet, il y a encore plusieurs crochets entourant les clauses où des questions telles que le transport routier ou l’énergie dépendent d’un accord plus large, où un accord politique n’a pas encore été trouvé . La proximité signifie que le travail sur un accord peut se poursuivre au cours des prochaines semaines, même si M. Barnier et Lord Frost, le négociateur en chef du Premier ministre, sont incapables de se voir face à face. La semaine commençant le 30 novembre est considérée comme la première date possible à laquelle une percée pourrait se produire, avec M. Barnier en mesure de rencontrer à nouveau Lord Frost. Cependant, un nouveau problème est une demande non conventionnelle de l’UE pour une révision des nouveaux quotas de pêche après dix ans, qui sera liée à l’accord commercial plus large, et pourrait conduire à une nouvelle négociation ou à une crise de la pêche en 2030. Légende: Les travailleurs déchargent du poisson à le tollé du port de Roscoff, dans l’ouest de la France, le 12 novembre 2020. (Photo: Fred TANNEAU / AFP) Le président français, Emmanuel Macron, n’acceptera pas un accord sur le commerce, la sécurité et la pêche sur le Brexit à moins qu’il n’ait d’abord été traduit en Français. Pourtant, il ne reste pas beaucoup de temps à Bruxelles pour adhérer à la procédure normale de traduction d’un accord de principe, qui pourrait dépasser 600 pages avec des centaines d’annexes dans les 24 langues de l’UE. La prochaine étape serait normalement que les dirigeants de l’UE acceptent le traité avant qu’il ne soit transmis au Parlement européen pour approbation par les députés.Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secrétaire général du Conseil européen, a averti les ambassadeurs que si les pourparlers se déroulaient au filer une procédure effrénée pour que les dirigeants européens signent un accord signifie que «toutes les versions linguistiques ne seront pas prêtes» .Philippe Léglise-Costa, le représentant permanent français, a réagi avec colère à cette nouvelle et a déclaré que la France ne rêverait pas de signer un accord. traiter si elle n’était disponible qu’en anglais. Plusieurs pays demandent maintenant suffisamment de temps pour examiner le projet de texte.Le projet d’accord, un traité-cadre d’accords de commerce, de sécurité et de pêche, devrait être un accord «uniquement UE», il n’aura donc pas besoin d’être ratifié par les parlements nationaux ou par les députés européens, de nombreux pays étant désormais mécontents de ne pas être consultés correctement.

