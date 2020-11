Le projet 007 pourrait être le jeu d’espionnage que James Bond n’a jamais eu

Si vous repensez à certains de ces grands jeux Bond que j’ai déjà mentionnés (ainsi qu’à beaucoup d’autres comme Le monde n’est pas suffisant et Agent sous le feu) vous vous rendez peut-être compte que la grande majorité d’entre elles ont été des expériences riches en action. Alors que ces derniers titres tels que Tout ou rien essayé d’incorporer un peu plus d’espionnage dans une tentative de reproduire la variété d’un film de James Bond, la plupart des niveaux ont finalement abouti à ce que Bond ait besoin d’envoyer des vagues d’ennemis. Honnêtement, 1998 James Bond 007 pour Game Boy est l’un des rares jeux Bond intéressants qui ont au moins essayé de vous faire sentir comme le plus grand espion du monde plutôt que comme un tueur entraîné qui se cache parfois derrière une boîte et présente de fausses informations d’identification.

Vous pourriez faire valoir que Bond a été initialement écrit pour être cet «instrument contondant» que Dame Judi Dench l’appelait si cruellement comme dans Casino Royale, mais je ne peux pas m’empêcher de penser à la façon dont Bond de Sean Connery a utilisé les passages souterrains et les contacts cachés plus qu’une arme à feu dans sans doute le meilleur film de Bond de tous les temps, De Russie avec amour. Je me demande ce qui se serait passé si la version plus mesurée du personnage de George Lazenby n’avait pas été remplacée par l’ère farfelue de Roger Moore et les aventures axées sur l’action de Timothy Dalton. Être un espion fait vraiment partie du CV de Bond, mais c’est l’aspect du personnage qui a souvent été mis de côté dans les films et souvent carrément ignoré dans les jeux.

Peut-être qu’il fut un temps où les limites de la technologie des jeux vidéo obligeaient essentiellement les développeurs à créer des titres Bond plus d’action, mais nous devrions être bien au-delà de ce point maintenant. Je ne dirai jamais ça GoldenEye 007 aurait dû être autre chose que le FPS révolutionnaire qu’il était, mais il y a une partie de moi qui ne peut s’empêcher de se sentir volée qu’un développeur n’a jamais regardé Metal Gear Solid ou Splinter Cell et j’ai pensé « Quelque chose comme ça, mais avec James Bond. » S’ils l’ont fait, ils n’ont certainement jamais eu la chance de réussir.

IO Interactive a cette chance. Avec le Tueur à gages franchise, ils ont prouvé qu’ils étaient l’un des rares studios modernes à avoir trouvé comment rendre passionnantes des expériences furtives convaincantes à un moment où tant de grands développeurs ont pratiquement abandonné le genre. Comment ont-ils réussi cela? Il n’y a pas une seule qualité qui rend le Tueur à gages Les jeux réussissent là où d’autres ont échoué, mais la seule chose que IO fait mieux que quiconque est de trouver des moyens de faire en sorte que la furtivité dans les jeux vidéo soit une opportunité plutôt qu’une punition.

Tueur à gages les jeux (en particulier les entrées modernes) consistent à explorer les possibilités. Pouvez-vous laisser tomber ce lustre sur la cible? Est-il possible de se déguiser en serveur et d’empoisonner leur boisson? Si tout le reste échoue, quelles sont les chances que vous puissiez stocker une cache d’armes au bon endroit et les utiliser pour vous frayer un chemin vers la sortie? Alors que même certains des meilleurs jeux furtifs de tous les temps reposent sur le fait d’éviter le danger, Tueur à gages Il s’agit plus de flirter avec le danger de telle sorte qu’il ne se rende même pas compte que vous étiez l’agent jusqu’à ce que vous l’ayez contourné.