Le professeur Green a apprécié l’expérience du Ramadan

Le professeur Green aimait observer le Ramadan et affirmait que le jeûne d’un mois lui avait fait comprendre qu’il pouvait être «discipliné».

Le rappeur de 36 ans a observé la tradition musulmane – qui implique un mois de jeûne – de « redémarrer son corps » plus tôt cette année et a attribué cette expérience pour lui avoir fait comprendre qu’il pouvait être « discipliné ».

Il a dit: « Je ne suis pas musulman, mais j’ai fait le jeûne. Et savez-vous quoi? C’est peut-être la première fois depuis la fin de mon adolescence que je fais une chose qui est bonne pour moi, régulièrement tous les jours, pendant un mois. Cela m’a rappelé que je pouvais être assez discipliné. »

La star de la musique – de son vrai nom Stephen Manderson – a même suggéré qu’il pourrait observer le Ramadan sur une base annuelle.

Il a déclaré au quotidien Daily Telegraph: « Ce sera intéressant de voir si je peux le faire avec tout ce à quoi je suis habitué autour de moi. Mais j’aimerais … Vous obtenez beaucoup de clarté. »

Pro Green a grandi dans un domaine du conseil à Londres et admet qu’il « a évité de justesse de tomber entre les mailles du filet » quand il était plus jeune.

Il a également exprimé son soulagement de ne pas avoir passé la pandémie de Covid-19 dans sa maison d’enfance.

Il a expliqué: « J’ai évité de justesse de tomber entre les mailles du filet. Si j’étais toujours dans l’appartement dans lequel j’ai grandi, Covid serait une situation très différente.

« Je connais encore beaucoup de gens dans ces situations et ce n’est pas agréable, ces grandes familles qui vivent dans de très petits espaces sans jardin. Alors quand on introduit un verrouillage, les choses deviennent très difficiles. »

Pendant ce temps, le rappeur a récemment expliqué comment sa passion pour la cuisine avait profité à sa créativité.

Il a déclaré: « Je ne vis pas la vie de plats à emporter, je peux simplement quitter le studio pendant une heure et cuisiner de la nourriture – ce qui est en fait un très bon écart entre me cogner la tête contre un mur de briques parce que je ne peux pas penser à la ligne suivante.

«Je sors, je suis dans la cuisine, il y a quelque chose sur la cuisinière et puis l’idée me vient à l’esprit. Je dois juste faire attention quand je retourne dans le studio, laisse la nourriture sur la cuisinière et la brûle.

