Le prince Philip à l’occasion de son anniversaire – betanewsfr

Par DANICA KIRKA

LONDRES (AP) – Il n’y aura certainement pas de bruit. Comptez sur cela.

Mercredi, lorsque le prince britannique Philip atteindra l’âge de 99 ans, il le passera tranquillement et de la même manière qu’il a passé la majeure partie de sa vie adulte: à côté de la reine Elizabeth II.

Le fidèle consort prévoit un déjeuner tranquille au château de Windsor, où les membres de la famille royale se sont réfugiés en raison de la pandémie de COVID-19. Certains membres de la famille peuvent appeler, mais le palais n’en dit pas plus. La Grande-Bretagne est toujours soumise à des restrictions de coronavirus qui limitent la taille des rassemblements et Philip et la reine de 94 ans sont bien dans le groupe d’âge de plus de 65 ans les plus vulnérables au coronavirus.

La dernière année n’a pas été facile pour Philip, qui a pris sa retraite de la vie publique en 2017 après 65 ans de soutien à la reine.

En novembre, son deuxième fils, le prince Andrew, âgé de 60 ans, a été contraint de s’éloigner de toutes ses fonctions publiques royales en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel américain condamné à mort qui est décédé dans une prison de New York. Deux mois plus tard, le prince Harry, le petit-fils de Philip, et son épouse, l’ancienne Meghan Markle, ont provoqué une nouvelle controverse lorsqu’ils ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions royales afin de pouvoir rechercher l’indépendance financière en Amérique du Nord.

L’anniversaire de mercredi n’est que le dernier jalon pour l’homme né le prince Philippe de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921, au milieu du bouleversement qui a conduit à un coup d’État militaire qui a renversé son oncle, le roi Constantin de Grèce, quelques mois plus tard.

Ses parents étaient la princesse Alice de Battenberg, une arrière-petite-fille de la reine Victoria, et le prince Andrew de Grèce.

Le roi d’Angleterre George V a envoyé un croiseur de la Royal Navy pour évacuer la famille de Philip, et le petit prince a été emmené en lieu sûr dans un lit de camp fait d’une boîte orange. Le jeune Philip est allé à l’école en Allemagne et en Grande-Bretagne et a rarement vu ses parents quand il grandissait.

En 1939, Philip rejoint l’armée britannique en tant que cadet au Royal Naval College de Dartmouth. C’est là qu’on lui a demandé d’escorter la princesse Elizabeth et sa sœur lors d’une visite à l’établissement.

Il a servi dans la Royal Navy tout au long de la Seconde Guerre mondiale, remportant une mention dans des dépêches pour le service à bord du cuirassé HMS Valiant à Cape Matapan, sur la péninsule grecque du Péloponnèse. Philip accède au grade de commandant, mais sa carrière prend fin lorsque sa femme devient reine Elizabeth II après la mort de son père, le roi George VI, en 1952.

Philip avait épousé la future reine à l’abbaye de Westminster en 1947 lorsqu’elle avait 21 ans et il en avait 26. Il renonça à son titre grec et le roi George VI en fit le duc d’Édimbourg. Lors du couronnement d’Elizabeth en 1953, Philip a juré d’être «l’homme de vie et de membre lige» de sa femme et il s’est installé dans une vie soutenant la reine.

Ensemble, ils ont eu quatre enfants – Charles, le prince de Galles et héritier du trône, Anne, Andrew et Edward; huit petits-enfants, dont le prince William, deuxième en ligne du trône et Harry; et huit arrière-petits-enfants.

Au moment où il a pris sa retraite de la vie publique, Philip était le patron, le président ou un membre de plus de 780 organisations, y compris de nombreux organismes de bienfaisance. Il avait prononcé 5 496 discours, écrit 14 livres et effectué 637 visites individuelles à l’étranger, en plus de centaines de voyages accompagnant la reine.

« Je pense que beaucoup de gens ne savent probablement pas ce qu’il a fait parce qu’il n’aime pas l’adulation », a déclaré Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine. « Il n’aime pas la gloire. Il s’entend bien. »

Pour beaucoup, Philip a été l’homme, un pas ou deux derrière la reine, qui a raconté des blagues hors couleur et a parfois fait les gros titres pour être un peu inapproprié.

Il n’est pas sans controverse. De nouveaux arrivants à la Maison de Windsor, comme la défunte princesse Diana et l’ex-épouse du prince Andrew, la duchesse de York, Sarah Ferguson, se seraient heurtés à lui.

Mais Seward a déclaré que de tels désaccords découlaient du sens du devoir de Philip envers la monarchie en tant qu’institution.

Il est, après tout, un homme qui a renoncé à sa propre indépendance et à une carrière navale prometteuse pour épouser la future reine à une époque où la famille royale se remettait encore de l’abdication du roi Édouard VIII une décennie plus tôt. Le père d’Elizabeth n’est devenu roi que parce que son frère aîné, plus tard connu sous le nom de duc de Windsor, a refusé de gouverner sans le divorce américain qui est devenu sa femme – une décision que certains considéraient comme se dérobant à son devoir envers la nation.

Mais Seward a déclaré que les contributions de Philip à la monarchie ont été profondes. Il a été reconnu pour avoir modernisé la maison de Windsor en coulisses, rentabilisé les domaines royaux et étant un partisan incontestable du monarque.

« Je pense qu’il a façonné le règne de la reine très subtilement, et les gens ne savent pas vraiment ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré. « Il a donc réussi à faire des choses sans être remarqué, c’est ce qu’il veut. »

La rédactrice en chef adjoint Hilary Fox a contribué.