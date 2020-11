Le président iranien promet des représailles pour le meurtre d’un scientifique nucléaire

Le chef suprême iranien a promis de riposter pour l’assassinat du plus grand scientifique nucléaire du pays vendredi.Ayatollah Ali Khamenei a imputé le meurtre à Israël et s’est engagé à poursuivre le travail de Mohsen Fakhrizadeh, que les gouvernements occidental et israélien considèrent comme l’architecte d’un programme secret iranien. Fakhrizadeh a été pris en embuscade vendredi par des hommes armés près de Téhéran. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est mort. Khamenei, la plus haute autorité iranienne, a déclaré sur Twitter que les responsables iraniens doivent assumer la tâche de «poursuivre ce crime et de punir ses auteurs et ceux qui l’ont commandé». Israël «en alerte» La rhétorique soulève la menace d’une nouvelle confrontation avec l’Occident et Israël dans les semaines restantes de la présidence de Donald Trump et pourrait également compliquer les efforts du président élu Joe Biden pour relancer une détente avec Téhéran qui a été forgée lorsqu’il était dans l’administration de Barack Obama. a sorti Washington du pacte nucléaire international de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Le président iranien Hassan Rohani a déclaré samedi lors d’une réunion télévisée du cabinet que l’Iran réagirait «en temps opportun». Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamanei. (Getty) « Une fois de plus, les mains perverses de Global Arrogance et des mercenaires sionistes ont été tachées du sang d’un fils iranien », a-t-il dit, utilisant des termes employés par les fonctionnaires pour désigner Israël. « L’assassinat du martyr (Mohsen) Fakhrizadeh montre le désespoir de nos ennemis et la profondeur de leur haine… Son martyre ne ralentira pas nos réalisations. »« Notre peuple est plus sage que de tomber dans le piège du régime sioniste [Israel] … L’Iran répondra sûrement au martyre de notre scientifique au moment opportun », a-t-il ajouté. La chaîne d’information israélienne N12 a déclaré que les ambassades israéliennes avaient été mises en état d’alerte après les menaces de représailles iraniennes.Aucun commentaire de l’USIsraël n’a refusé de commenter le Le meurtre de Fakhrizadeh et un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères ont déclaré que le ministère n’avait pas commenté la sécurité concernant les missions à l’étranger.La Maison Blanche, le Pentagone, le département d’État américain et la CIA ont également refusé de commenter le meurtre, tout comme l’équipe de transition de M. Biden. L’accord nucléaire de 2015, l’Iran a accepté de freiner ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions.Une fois que M. Trump s’est retiré en 2018, les sanctions américaines ont été intensifiées, faisant baisser les exportations pétrolières vitales de l’Iran et paralysant l’économie. Téhéran, quant à lui, a accéléré ses travaux nucléaires. Les États-Unis ont déployé le porte-avions Nimitz avec des navires d’accompagnement dans le Golfe mercredi, peu de temps avant le meurtre, mais une porte-parole de l’US Navy a déclaré que le déploiement n’était lié à aucune menace spécifique. aucune menace spécifique qui a déclenché le retour du Nimitz Carrier Strike Group », a déclaré le commandant Rebecca Rebarich, porte-parole de la cinquième flotte de la marine américaine basée à Bahreïn, dans un communiqué envoyé par courrier électronique après le déploiement du transporteur mercredi.Rebarich a déclaré que le redéploiement était lié à un Retrait américain en Irak et en Afghanistan. « Cette action garantit que nous disposons de capacités suffisantes pour répondre à toute menace et pour dissuader tout adversaire d’agir contre nos troupes pendant la réduction des forces », a-t-elle déclaré.