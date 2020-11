Le plan de Boris Johnson vise à rendre la vie «  proche de la normale  » d’ici Pâques

Les plans qui seront esquissés par Boris Johnson après la fin du verrouillage national en Angleterre viseront à mettre le pays sur la voie de la normalité d’ici Pâques alors que les programmes de vaccination potentiels sont sur le point de commencer, selon des informations parues dans les journaux du dimanche. Le ministre est sur le point d’annoncer un système à trois niveaux plus strict pour l’Angleterre après la fin des restrictions de verrouillage le 2 décembre, afin de sauvegarder les gains réalisés au cours des dernières semaines de règles strictes. Le «plan d’hiver Covid» devrait également expliquer comment les gens pourront passer Noël en famille cette année et inclure des règles mises à jour pour les pubs et les bars. Une source gouvernementale a déclaré au Sunday Times: prévoyez de nous amener à Pâques, alors que nous espérons avoir des vaccins dans les bras des gens. Cela nous permettra de retrouver une vie proche de la normale. »Avec les vaccins à l’horizon, les ministres sont optimistes quant au fait que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps. À condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, il est prévu que le déploiement commence le mois prochain avant un programme plus large dans la nouvelle année. « Passeports fournis » Des « passeports Covid » seraient également en préparation pour ceux qui ont été vaccinés, ce qui pourrait leur donner plus de libertés telles que pouvoir rencontrer d’autres personnes ou aller travailler, selon le Sunday Times. Les restrictions que M. Johnson doit définir dans le plan d’hiver devraient être assouplies pendant quelques jours au cours de la période de Noël dans tout le Royaume-Uni pour permettre à davantage de personnes de voir leur famille. Les niveaux devraient ensuite être rétablis jusque vers le mois de mars.Les vaccinsovidos sont à l’horizon (Photo de JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images) Cependant, les ministres ont clairement indiqué que certaines restrictions resteraient en place à Noël et le reste des vacances. la saison sera différente de la normale cette année. L’heure de fermeture des pubs et des bars à 22 h, qui était en place dans de nombreuses régions avant l’entrée en vigueur du verrouillage national, sera modifiée dans le cadre du plan d’hiver. Il est entendu que les nouvelles règles signifieront que les sites devront appeler les dernières commandes à 22 heures, mais les clients auront jusqu’à 23 heures pour terminer leur nourriture et leurs boissons. Les décisions concernant le niveau auquel chaque zone est placée devraient être prises jeudi, en utilisant les dernières données Covid. Le gouvernement a annoncé que 341 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 samedi, portant le total britannique à 54626.RebellionIl est également prévu qu’il pourrait y avoir une rébellion de la part des députés conservateurs d’arrière-ban qui sont opposés aux nouvelles restrictions Lors d’un vote sur le système actuel de quatre semaines plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus. Par la suite, le Covid Recovery Group (CRG) dirigé par l’ancien whip en chef Mark M. Harper et l’ancien ministre du Brexit, Steve Baker, se sont formés pour résister à de nouvelles mesures. Dimanche, le CRG a averti qu’il «ne pouvait pas soutenir» une approche à plusieurs niveaux à moins que le gouvernement ne produise des preuves montrant que les mesures «sauveront plus de vies qu’elles n’en coûtent». s’attend à une éventuelle rébellion (Photo par Leon Neal / Getty Images) L’avertissement contre les mesures infligeant «d’énormes coûts sanitaires et économiques» est venu dans une lettre au Premier ministre, dont des sources proches de th Le groupe a déclaré avoir été signé par 70 députés conservateurs, bien que les dirigeants du groupe aient été les seuls signataires identifiés.Downing Street espère un assouplissement à Noël, des vaccins potentiels à l’horizon et de nouvelles preuves scientifiques réduiront l’ampleur de la rébellion, avec le gouvernement Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) devrait publier lundi des articles déclarant que les niveaux précédents n’étaient pas assez solides, mais la lettre du CRG disait: « Nous ne pouvons pas vivre sous une telle série de verrouillages dommageables et de restrictions apparemment arbitraires, et nous attendons de nos électeurs. d’être reconnaissants d’avoir été autorisés à profiter de la saison des fêtes, mais de se voir imposer par la suite des restrictions strictes qui leur causent des problèmes de santé et détruisent leurs moyens de subsistance. »Pendant ce temps, un porte-parole travailliste a déclaré:« Nous examinerons de près toutes les propositions du gouvernement. avant », mais a appelé à« des ensembles de soutien appropriés »pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de rouvrir complètement. Rapports supplémentaires de l’Association de la presse

