Le Pixel 4a a été brièvement mentionné sur le blog de Google

Google Le Pixel 4a devrait enfin arriver 3 août après des retards répétés. Depuis la date de lancement a été repoussé tant de fois, il est un peu difficile de prendre au sérieux tout rapport sur son lancement. Cependant, il semble plus faible Jon Prosser a raison cette fois, alors que le téléphone est brièvement apparu sur le blog de Google Espagne, repéré par un Redditor.

Le message a été supprimé et semble être un faux pas marketing. Apparemment, quelqu’un a frappé de publier prématurément et a rectifié l’erreur peu de temps après. La capture d’écran de l’article ne révèle rien sur le Pixel 4a.

Le message maintenant supprimé sur le blog de Google Espagne

Si Google a un article sur le Pixel 4a prêt à être mis en ligne, cela signifie seulement que le téléphone est au coin de la rue. Prosser dit que même des unités d’examen ont été envoyées et un embargo sur la presse a été fixé. En bref, la société ne peut apparemment pas réviser la décision maintenant.

Pixel 4a: Plus tôt ce mois-ci, j’ai dit que la date de lancement était le 3 août. Bien que Google ait repoussé ce lancement à plusieurs reprises, ils sont trop loin dans la chaîne marketing pour le changer cette fois. – Des unités d’examen ont été envoyées. – L’embargo a été fixé. 100% se passe le 3 août. https://t.co/SPFak6c39v – Jon Prosser (@jon_prosser) 27 juillet 2020

En juin, il a été signalé que Google hésitait à expédier le Pixel 4a même s’il était prêt en raison des conditions du marché. Il semble que la pandémie ait poussé l’entreprise à retarder le téléphone.

Pendant ce temps, Apple et OnePlus sont allés de l’avant et ont publié leurs appareils économiques. Il est donc temps que Google lance également son téléphone de milieu de gamme.

Les spécifications attendues incluent le Snapdragon 730, 6 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage, un écran perforé de 5,81 pouces, une caméra arrière isolée de 12 MP, un capteur selfie de 8 MP, une cellule de 3080 mAh, un capteur d’empreintes digitales physique et un son Port. Le prix du téléphone sera probablement commencer à 349 $.