Le personnel écossais du NHS recevra une prime en espèces de 500 £ en reconnaissance du service en cas de pandémie

Des centaines de milliers d’employés du NHS et de travailleurs sociaux à travers l’Écosse recevront un «paiement de remerciement» de 500 £ pour leurs efforts pendant la pandémie de coronavirus. Des primes en espèces uniques seront versées aux 311000 NHS à plein temps et aux services sociaux pour adultes. Les travailleurs à temps partiel recevront également une part proportionnelle, ce qui signifie que le nombre total de personnes bénéficiant des paiements sera de 391000. qui coûtera au gouvernement écossais environ 180 millions de livres sterling, a été annoncé par Nicola Sturgeon dans son discours de clôture à la conférence du SNP. Lire la suite Examen des dépenses: Plus d’un million de membres du personnel du NHS recevront une augmentation de salaire dans le cadre d’une augmentation de trésorerie pour le service de santé Le Premier ministre a déclaré qu’il n’y aurait «aucune condition» aux primes en espèces, les décrivant comme un «merci sincère» pour les sacrifices consentis par les agents de santé cette année: «Des personnes de différentes professions ont été indispensables à la riposte de Covid», a-t-elle déclaré. «Mais il y avait, et il reste, une reconnaissance particulière des efforts incroyables, souvent héroïques, de ceux qui travaillent dans les hôpitaux et autres établissements de santé et de soins. applaudissez-les. Les applaudissements étaient importants – mais ce n’était jamais assez. Notre reconnaissance doit être montrée de manière plus tangible. «Ceux qui ont travaillé dans nos hôpitaux et maisons de soins – soignant les malades et les mourants, au plus fort du traumatisme de Covid – méritent maintenant d’être reconnus.» «Merci sincèrement. Le coût de 180 millions de livres sterling de la politique comprendra la couverture des cotisations d’assurance nationale des employeurs afin qu’ils ne soient pas laissés pour compte en versant les primes.Le gouvernement écossais n’ayant pas le pouvoir de rendre les paiements exonérés d’impôt, Mme Sturgeon a également défié Boris Johnson de renoncer à tout devoir en signe de bonne volonté.Nicola Sturgeon a prononcé virtuellement son discours à la conférence du SNP (Photo: Getty) Elle a également annoncé son soutien à l’apprentissage, avec un nouveau programme offrant aux jeunes de moins de 18 ans une formation en alternance et un £ Une allocation de 100 par semaine et 15 millions de livres supplémentaires seront également mis de côté pour aider davantage d’employeurs écossais à embaucher un apprenti, les entreprises recevant des subventions incitatives allant jusqu’à 5000 £ pour chaque personne qu’elles embauchent. 100 millions de livres sterling aux ménages qui reçoivent actuellement des repas scolaires gratuits, dans le cadre d’un fonds de 100 millions de livres pour aider les personnes à faible revenu pendant l’hiver.Environ 150000 ménages à faible revenu bénéficieront de ces subventions, soutenant ceux qui auraient reçu 10 paiements par semaine pour les enfants s’ils n’avaient pas été retardés jusqu’en février; 25 millions de livres supplémentaires seront distribués aux personnes vulnérables par les autorités locales et 15 millions de livres iront à des associations caritatives, avec des allocations supplémentaires pour aider les sans-abri et lutter contre la précarité énergétique. a confirmé qu’elle utiliserait la campagne électorale de Holyrood de l’année prochaine pour demander l’approbation des électeurs afin de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance dans la «première partie» du prochain Parlement écossais.