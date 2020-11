Le Pays de Galles interdit l’alcool dans les pubs et les restaurants et ajoute le couvre-feu à 18 heures sous les nouvelles restrictions de Covid

Les restaurants, pubs, bars et cafés au Pays de Galles seront contraints de cesser de servir de l’alcool et devront fermer à 18 heures après une augmentation des cas de coronavirus, a annoncé le Premier ministre Mark Drakeford. La nouvelle série de restrictions débutera le 4 décembre, le premier vendredi soir à l’approche de Noël, période pendant laquelle les entreprises de l’hôtellerie réalisent une part importante de leurs revenus annuels. d’autres lieux de divertissement intérieurs seront également contraints de fermer leurs portes jusqu’à ce que la réglementation soit révisée le 17 décembre.L’annonce intervient trois semaines seulement après la fin du verrouillage des coupe-feu de 17 jours au Pays de Galles et au milieu d’une nouvelle augmentation des cas de coronavirus, en particulier chez les moins de 25 ans en Lundi, M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff que les conseillers scientifiques et médicaux pensaient que, à moins que de nouvelles restrictions ne soient mises en place, le nombre de personnes hospitalisées au Pays de Galles atteintes de Covid-19 pourrait atteindre 2200 Selon la modélisation, 1600 autres personnes pourraient également perdre la vie au cours de la période hivernale, a-t-il déclaré. d a annoncé les nouvelles règles lundi (Photo: PA) M. Drakeford a déclaré lors de la conférence de presse du gouvernement gallois: «Les mesures que nous prenons sont basées sur ce que le groupe d’experts britannique SAGE nous dit avoir mieux fonctionné ailleurs. nos mesures nationales seront modifiées pour introduire de nouvelles restrictions pour l’hospitalité et les attractions de divertissement à l’intérieur. «Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer à 18 h et ne seront pas autorisés à servir de l’alcool. Après 18 heures, ils ne pourront fournir que des services à emporter. »M. Drakeford a déclaré que les attractions intérieures pour les visiteurs devraient également fermer à partir de vendredi, tandis que les attractions extérieures pourraient rester ouvertes. D’autres mesures nationales, telles que les bulles domestiques, resteront également les mêmes. comme le nombre de personnes pouvant se réunir en public à l’intérieur ou à l’extérieur. Décision «difficile» Les restrictions seront officiellement réexaminées d’ici le 17 décembre, puis toutes les trois semaines. M. Drakeford s’est dit «reconnaissant» pour ce que l’industrie hôtelière avait fait et a reconnu que le de nouvelles restrictions seraient «difficiles» car elles surviennent à l’une des périodes les plus chargées de l’année. «Pour soutenir les entreprises touchées par ces nouvelles restrictions dans la nouvelle année, nous fournirons le paquet d’aide financière le plus généreux au Royaume-Uni», Cela comprendra 180 millions de livres sterling spécifiquement pour le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie, en plus de divers programmes de soutien proposés par le gouvernement britannique.