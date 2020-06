Le Pakistan est le plus grand exportateur de ballons de football, mais le jeu a du mal à gagner en popularité à l’intérieur de ses frontières

Un garçon lance un ballon de football en lambeaux sur un terrain pierreux, avec de minuscules maisons abandonnées bordées de chaque côté de la zone. Ses pairs se lancent dans un sprint tous azimuts, courant à côté alors que le garçon esquive de manière experte toutes les tentatives de tacle.

Ils courent avec des chaussures dépareillées, tandis que bon nombre d’entre eux jouent pieds nus. Certains d’entre eux ont des maillots surdimensionnés provenant de clubs européens de premier plan qui pendent de leurs cadres maigres, arborant les noms d’éminents footballeurs sur le dos.

Les enfants crient et encouragent leurs amis et une fois que quelqu’un parvient à frapper le ballon à travers un poteau de but de fortune, ils éclatent tous dans une cacophonie d’applaudissements et de huées, qui est la seule fois où vous pouvez distinguer les deux équipes.

On pourrait penser que cette scène provient d’un village indéfinissable en Afrique ou en Amérique du Sud, deux continents qui ont établi une réputation de baratteur des stars du football de la génération moderne.

Cependant, cette scène particulière provient de la plus ancienne localité et de l’un des bidonvilles les plus volatils de Karachi, au Pakistan.

Des débuts modestes

L’instabilité politique et sociale dans la région a fait de Lyari un synonyme d’activités criminelles et de violence des gangs.

Mais derrière la façade de Lyari, le Far West de Karachi, ils ont leur côté sportif, en particulier le football, qui lui a valu le surnom de «Little Brazil». Les habitants de Lyari soutiennent passionnément le football brésilien et sont connus pour projeter chaque match de Coupe du Monde dans la rue afin que tout le monde puisse le regarder ensemble.

Alors que les Britanniques étaient réputés pour avoir introduit le football et le cricket dans le sous-continent indien à l’époque coloniale, c’est la communauté Sheedi, un groupe ethnique d’origine est-africaine, qui a maintenu le sport en vie au Pakistan.

Cependant, le football n’a jamais atteint la popularité explosive du cricket ou même du hockey, qui contrairement à la croyance populaire est en effet le sport national.

Alors que le Pakistan est le plus grand fournisseur de ballons de football du monde entier. La ville de Sialkot au Pakistan est un pôle majeur de la bonne fabrication sportive.

Te pays a exporté un total de 37,28 millions de ballons de football d’une valeur de 153,018 millions de dollars avant la Coupe du monde 2018 en Russie, but malgré être le plus grand exportateur de ballons de football, le sport doit encore dominer sur un front grand public à l’intérieur de ses frontières.

Y a-t-il un appétit pour le football?

Le boom des médias sociaux dans le monde a joué un rôle majeur en mettant le football au premier plan au Pakistan et, comme les gens étaient de plus en plus exposés, le sport a pris racine vers la fin des années 2000.

Sport360 a rencontré Hasnain Haider, directeur du FCPK (Football Club Pakistan), une agence de médias sociaux créée pour promouvoir le football au Pakistan.

Haider insiste sur le fait que si les Pakistanais ont une réputation dans le monde entier pour leur passion éternelle pour le cricket, le football parvient toujours à éclipser dans certaines parties du pays, principalement des régions comme Lyari et Malir à Karachi, la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa et de petites villes comme Chaman au Baloutchistan, qui se trouve également être la ville natale de la star nationale du football, Kaleemullah Khan.

« Jusqu’en 2007/08, il y avait très peu d’intérêt pour le football, mais il a repris à cause des médias sociaux, et à l’heure actuelle, nous avons près de 13 000 clubs actifs à Karachi qui participent à des tournois tout au long de l’année », a déclaré Haider.

Le Pakistan a également sa propre ligue, la Premier League pakistanaise, qui se déroule d’octobre à février, mais les matchs ne sont ni télévisés ni au niveau des meilleures ligues pour attirer une attention significative.

« La scène du football ici ne reçoit aucun soutien du gouvernement et toutes les activités organisées pour le sport sont réalisées indépendamment ou par divers clubs départementaux, qui constituent la Premier League du Pakistan. »

«La Pakistan Premier League compte actuellement 16 équipes départementales. Les clubs sont la propriété de K-electric, de la Banque nationale du Pakistan, de l’armée pakistanaise, de la Pakistan Airforce, de la marine pakistanaise, du Wapda, des laboratoires de recherche de Khan, etc.

Haider insiste sur le fait qu’il y a un appétit pour le sport dans la région et que les fans de football veulent voir des talents locaux, mais ils ont besoin d’un système en place qui puisse donner plus de visibilité au sport et permettre aux jeunes générations de le découvrir.

De plus, il est vital de se débarrasser de cette idée préconçue des autorités supérieures selon laquelle le sport n’a pas de portée.

Dire Straits

On peut supposer que le confinement et l’association du football avec des quartiers à faible revenu et instables comme Lyari l’ont empêché de couper, mais la Fédération de football pakistanaise (PFF) était en grande partie responsable.

L’une des principales raisons pour lesquelles le football n’a jamais atteint le devant de la scène sportive pakistanaise est la mauvaise gestion et le manque d’initiative de PFF.

Le mandat de PFF sous Faisal Saleh Hayat a été entaché de controverses et d’allégations de corruption, telles que le détournement de fonds destinés à créer et à fournir des installations pour la promotion du sport.

La fédération était également devenue notoire pour le népotisme rampant ou le système de parchi, qui empêchait

Le football pakistanais a subi un coup dur en 2015 lorsque l’équipe nationale a été interdite en raison d’une «ingérence indue de tiers».

La mauvaise gestion générale et le manque d’installations ont fait reculer la scène et souligné l’importance d’un organe nommé par la FIFA qui superviserait toutes les activités et assurerait une bonne utilisation des fonds alloués à PFF.

Les fans de football au Pakistan ont poussé un soupir de soulagement lorsque le comité de normalisation, dirigé par Hamza Khan, nommé par la FIFA, a pris le relais, mais les choses sont encore loin d’être fonctionnelles.

Nous avons contacté le PFF, qui est en train de remettre le sport sur la bonne voie dans le pays, mais tout s’est arrêté à cause de la pandémie de Covid-19 et a refusé de commenter davantage ce que l’avenir réserve au football en Pakistan.

Doublure argent

Tous les regards sont actuellement tournés vers le comité de normalisation pour réparer les années de dommages causés au sport, mais au milieu de l’incertitude persistante, d’éminentes personnalités pakistanaises du football comme Kaleemullah Khan offrent une lueur d’espoir bien nécessaire, alors qu’il milite vigoureusement pour un PSL pour le football.

La star du football de 27 ans a été le premier joueur pakistanais à jouer pour la USL, la deuxième division des États-Unis, et a fait de grands efforts pour relancer le football pakistanais.

«Je veux utiliser mon expérience et le réseau que j’ai créé partout dans le monde pour aider la scène du football au Pakistan. Je souhaite faire plus d’ateliers avec les enfants, donc je peux les aider à améliorer leur jeu et leur donner quelque chose que je n’avais pas en pratiquant ce sport au Pakistan, qui était une figure de mentorat », a-t-il déclaré à Sport360.

Le football pakistanais a également fait de grands progrès en 2019, lorsque l’Atletico Madrid a ouvert la première académie de football à Lahore.

La présence du géant du football dans le pays est une avancée positive pour le repérage des talents et la promotion du sport.

Même si les choses se sont arrêtées en raison des circonstances actuelles, le football pakistanais n’a jamais été aussi prometteur.

En savoir plus sur l’application Sport360