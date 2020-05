Le nouveau jeu de DICE LA pourrait être un jeu de tir, selon Vince Zampella

Plus tôt dans l’année, il a été révélé que le chef de studio de Respawn, Vince Zampella, aidait à renommer l’équipe de DICE LA. Le développeur est actuellement en train de passer à une nouvelle identité, totalement distincte de DICE. Bien qu’il n’existe toujours aucun mot sur la façon dont il sera renommé, en termes de nouveau nom et autres, Zampella a taquiné que le studio pourrait travailler sur un jeu de tir. Compte tenu des DICE LA Champ de bataille expertise, cela semble certainement probable.

Lors d’une interview avec IGN pour le 10e anniversaire de Respawn, Zampella a brièvement fait allusion à ce que DICE LA pourrait avoir dans sa manche. Cependant, il a noté que rien de ce qu’il taquine sur la question n’est gravé dans le marbre. Zampella a déclaré à IGN,

Cette équipe est une équipe de tireurs. Il y a des chances que ce soit quelque chose dans ce sens… Il y a beaucoup de très bon talent de tireur là-bas. Mais je ne veux pas l’enfermer et dire que c’est vraiment exactement ce qu’ils font, parce que nous allons tout regarder et choisir quelque chose qui semble incroyable.

Les mêmes principes qui s’appliquent à Respawn de faire quelque chose de nouveau et d’excitant et de casser un peu le genre sont ce que nous allons appliquer à DICE LA. Nous allons essayer de faire quelque chose de cool. Nous voulons faire quelque chose qui n’est pas compétitif avec les autres jeux EA afin de combler les bonnes lacunes dans le portefeuille. Nous avons de très bonnes idées, mais ce sera un peu [before they make any announcements].