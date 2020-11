Le nouveau Covid jab plus efficace que Pfizer dans les essais avec une protection de 95%

Les fabricants du principal candidat américain pour un vaccin contre le coronavirus ont révélé des résultats impressionnants d’essais de phase 3 de son vaccin, montrant qu’il a encore mieux performé que le candidat de Pfizer.Une analyse intermédiaire basée sur 95 patients atteints d’infections Covid confirmées, a révélé que le vaccin de la société de biotechnologie Moderna une efficacité de 94,5%. La société va maintenant demander au régulateur américain, la Food and Drug Administration, une autorisation d’utilisation d’urgence dans les semaines à venir. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Dans l’essai, 90 des patients ont reçu le placebo, les cinq autres étant le vaccin. Les cas comprenaient 15 adultes plus âgés (âgés d’au moins 65 ans) et 20 personnes issues de communautés diverses: dont 12 hispaniques ou latino-américains, quatre noirs ou afro-américains, trois asiatiques américains et une personne d’origine multiraciale, Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a qualifié cette annonce de «moment charnière dans le développement de notre candidat vaccin Covid-19». Il a déclaré: «Depuis début janvier, nous avons chassé ce virus avec l’intention de protéger autant de personnes que possible dans le monde. Depuis le début, nous savons que chaque jour compte. Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 nous a donné la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie Covid-19, y compris les maladies graves. «Cette étape n’est possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices de tant de personnes. Je tiens à remercier les milliers de participants à nos études de phase 1, phase 2 et phase 3, ainsi que le personnel de nos sites d’essais cliniques qui ont été aux premières lignes de la lutte contre le virus. Ils sont une source d’inspiration pour nous tous. »L’opération Warp Speed ​​M. Bancel a également remercié l’opération Warp Speed, un partenariat public-privé initié par l’administration Trump, qui, selon lui, avait« contribué à accélérer nos progrès jusqu’à ce point ». une analyse plus tôt ce mois-ci d’une collaboration entre Pfizer et la société allemande BioNTech, qui suggère que son vaccin est efficace à 90% pour prévenir la maladie, et le vaccin russe qui a une efficacité de 92%, bien que basé sur une cohorte beaucoup plus petite. Stephen Hoge, président de Moderna, a déclaré qu’il avait «souri d’une oreille à l’autre» en apprenant l’efficacité du vaccin contre le coronavirus de la firme américaine. que le vaccin serait efficace à 94% pour prévenir la maladie Covid-19, c’était vraiment une réalisation étonnante. Mais la deuxième chose qui était peut-être encore plus excitante était qu’il était efficace à 100%, apparemment, pour prévenir la maladie grave de Covid-19. Il y a eu 11 cas de maladie grave, mais tous les 11 étaient sous placebo, aucun des vaccinés n’avait eu de Covid-19 grave. « Et cette combinaison de faits signifie que le vaccin est vraiment un outil formidable pour arrêter la pandémie et, espérons-le, arrêter la pire de la maladie à laquelle les gens sont confrontés. »Combiné à l’annonce récente de Pfizer, le Dr Hoge a déclaré que le monde dispose désormais« des outils nécessaires pour enfin vaincre ce virus et je pense que c’est probablement la meilleure nouvelle du jour pour nous tous ». Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres, a déclaré: «Moderna a également annoncé que le vaccin peut être conservé dans un congélateur conventionnel (-20 centigrades) jusqu’à 6 mois, et qu’une fois décongelé, le vaccin peut être conservé pendant jusqu’à 30 jours au réfrigérateur standard (2 à 8 degrés centigrades). Cela rend le vaccin beaucoup plus facile à administrer. »En termes d’effets secondaires, les nouvelles sont également très bonnes. La première dose a provoqué une douleur au site d’injection chez environ 3% des personnes; la deuxième dose était associée à des symptômes généralisés transitoires chez environ 10% des personnes souffrant de fatigue, de douleurs musculaires et de symptômes pseudo-grippaux. Cela semble indiquer qu’ils ont reçu la dose à peu près correcte avec des événements indésirables acceptables. Ces effets sont ce à quoi nous nous attendrions avec un vaccin qui fonctionne et induit une bonne réponse immunitaire.Moderna est une société basée aux États-Unis dont le siège est à Cambridge, Massachusetts (Photo: AFP) «Nous avons besoin de plus de détails que nous n’en avons dans cette communiqué de presse, mais cette annonce ajoute au sentiment général d’optimisme concernant les vaccins contre Covid-19. Ce que nous ne savons toujours pas, c’est combien de temps une immunité protectrice peut durer. Pour cela, nous devrons attendre. »Le vaccin Moderna ne devrait pas être disponible en dehors des États-Unis avant l’année prochaine. La société a déclaré qu’elle disposerait de 20 millions de doses prêtes à être expédiées aux États-Unis avant la fin de 2020 et espérait fabriquer entre 500 millions et un milliard de doses dans le monde l’année prochaine. Moderna a l’intention de soumettre sous peu une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et soumettra des données supplémentaires sur l’efficacité et la sécurité du vaccin. L’essai clinique de la société est en cours et comprend plus de 30 000 personnes aux États-Unis. Une source de Whitehall a déclaré que le gouvernement britannique était «en discussions avancées» pour se procurer des doses du vaccin Moderna. Le candidat vaccin ne fait actuellement pas partie des traitements potentiels pour lesquels les ministres ont signé des ordres.

