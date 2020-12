Le membre le plus populaire de la famille iPhone 12 5G d’Apple peut surprendre

Ils disent que les temps désespérés appellent des mesures désespérées, mais même si Apple a dû faire l’impensable en raison de la pandémie de coronavirus cette année, repoussant à la fois l’annonce et la sortie commerciale de sa dernière génération d’iPhone par rapport au calendrier traditionnel de l’entreprise, le 5G activé La famille iPhone 12 connaîtrait un immense succès.

Nous parlons de toute la famille sans précédent de quatre modèles, remarquez-vous, qui répond aux besoins et aux préférences individuels de plus de types d’utilisateurs que jamais auparavant, mais évidemment, toutes les variantes ne sont pas également populaires.

Cela étant dit, vous serez peut-être surpris d’apprendre lequel des quatre appareils iPhone de la série 12 a été proclamé le plus réussi par Les analystes de Flurry après avoir analysé les chiffres de plus d’un million d’applications installées sur environ 2 milliards de combinés. Bien qu’il soit clairement trop tôt pour essayer d’anticiper la popularité à long terme de Les premiers smartphones 5G d’Apple, il est également clair que ces mauvais garçons ont pris un bon départ.

Plus c’est gros, mieux c’est

Bien qu’une minorité très bruyante d ‘ »iFans » ait accueilli le iPhone 12 mini à bras ouverts (et un soupir de soulagement frustré) après avoir exigé bruyamment pendant plusieurs années ce type d’appareil exact, il semble que la majorité silencieuse ait toujours opté pour les modèles plus grands, malgré leurs prix tout à fait élevés.

Oui, cela ressemble à 1099 $ et plus L’iPhone 12 Pro Max était de loin le membre le plus vendu de sa famille au cours de sa première semaine de disponibilité, suivi par le « standard » à 799 $ et plus iPhone 12 et le 6,1 pouces iPhone 12 Pro, qui commence également à un prix assez prohibitif de 999 $ aux États-Unis.

L’iPhone 12 mini de 5,4 pouces était de loin l’appareil le moins populaire d’Apple sorti à la fin de 2020, pénétrant à peine la base d’installation globale de l’iPhone aux États-Unis et apportant ainsi une petite contribution à un exploit impressionnant réalisé par le quatuor compatible 5G de la société.

Un lancement exceptionnellement fort dans une période très difficile

Vous savez comment chaque grand fournisseur de smartphones, Apple inclus, a été affecté négativement par la pandémie de coronavirus au cours des neuf premiers mois de 2020? Cela ne semble plus être le cas, du moins en ce qui concerne le géant de la technologie basé à Cupertino.

D’une manière ou d’une autre (lire 5G), la société a profité de son plus grand lancement des trois dernières années, car la base d’installation américaine combinée de la gamme iPhone 12 a facilement dépassé les mêmes chiffres obtenus par la série iPhone 11 en 2019 et la combinaison hybride de l’iPhone XR, XS et XS Max en 2018.

Maintenant, 1,9% peut ne pas sembler beaucoup, mais même si le dernier rapport de Flurry n’inclut pas d’estimation du nombre total d’iPhones actuellement utilisés aux États-Unis, quelque chose nous dit que nous en serions surpris. Pour mettre cette part de 1,9% en perspective, nous devons souligner l’iPhone SE de deuxième génération se situe à 2,8% après six mois de disponibilité. Et le combiné de 4,7 pouces est largement considéré comme un succès.

Le quatuor iPhone 12 semble avoir dépassé ce chiffre le 19 novembre, avec une base d’installation combinée aux États-Unis d’un peu plus de 3%, envisageant de dépasser le iPhone XS et 11 Pro ensuite.

Alors que les iPhone 12 et 12 Pro sont toujours en avance sur le 12 Pro Max dans le tableau du 13 au 19 novembre, il est certainement important de souligner que le modèle jumbo de 6,7 pouces a fait ses débuts commerciaux trois semaines complètes après ses petits frères. . Soit dit en passant, les plus petits d’entre eux pourraient avoir des difficultés en raison de la popularité constante de l’iPhone SE (2020) nettement moins cher et du seul prix légèrement plus élevé de l’iPhone 12 5G beaucoup plus grand et plus durable.

En regardant la situation dans son ensemble, nous ne sommes évidemment pas surpris de voir le 6,1 pouces iPhone 11 en tête du classement général de la base d’installation aux États-Unis au 19 novembre, suivi de 2018 iPhone XR. Reste à voir si l’iPhone 12 Pro Max ultra haut de gamme sera en mesure de maintenir sa popularité précoce pour prendre cette première place dans un an.