Le logo Sonic repensé de SEGA est parfait pour la distanciation sociale

Le besoin de distanciation sociale n’est pas perdu sur SEGA, car la société a fait une Sonic the Hedgehog 2 écran de titre qui encourage les fans à rester « distants d’au moins 6912 pixels ». Marquez cette entreprise comme une entité qui n’a pas peur de promouvoir des pratiques sûres pendant cette période tout en réussissant à s’amuser un peu.

Le nouveau design amusant a été distribué Twitter après que SEGA ait affiché l’écran de titre, qui trouve à la fois Sonic et Tails à une distance « appropriée ». Cette réinvention est bien différente de ce à quoi ils ressemblent généralement dans l’écran de titre normal, avec Sonic à droite et Tails à gauche, suspendus ensemble parce qu’ils sont des meilleurs amis.

Bien sûr, cela ne volerait pas dans un monde où COVID-19 ruine notre vie quotidienne, donc SEGA a assuré que les amis (les hérissons et les renards peuvent-ils contracter le nouveau coronavirus?) Sont en sécurité les uns des autres pour ce monde de clown étrange que nous appeler 2020. En plus de créer ce nouvel écran de titre, le compte Twitter officiel de Sonic the Hedgehog a partagé de nouvelles Autocollants Giphy, qui promeut également l’étrange nouvelle réalité dans laquelle nous vivons. Il existe quatre nouveaux choix à utiliser sur Giphy: Work from Home Tails, Social Distancing Sonic and Tails, Online Sonic et Stay Home Sonic.

La façon dont les gens se sont comportés depuis le début de cette pandémie montre de plus en plus clairement que les adultes doivent être traités comme des enfants alors que nous les prions de bien vouloir se laver les mains et rester à la maison. Peut-être que l’entendre de Sonic the Hedgehog et de Tails amicaux signifiera quelque chose. De plus, vous devez le remettre à SEGA, ces autocollants et changements d’écran de titre sont en fait assez mignons.

Maintenant, si vous n’avez pas été déplacé pour jouer Sonique déjà, vous pourriez être au moment où vous regardez cet écran de titre pendant un bon moment.

