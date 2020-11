Le Google Pixel 5 5G déverrouillé est maintenant en vente sans aucune condition

Exactement comme promis il y a une semaine, Google vient de réduire le Pixel 5, compatible 5G, déverrouillé. Ce que nous ne savions pas jusqu’à aujourd’hui (mais semblait assez facile à deviner), c’est qu’un certain nombre de grands détaillants américains chercheraient à égaler ce décent Offre Google Store Black Friday.

Nous parlons d’Amazon, de Best Buy et de B&H Photo Video, qui vendent déjà le «produit phare» sous Android à 50 $ de moins que d’habitude, sans aucune condition. Cela peut ne pas sembler bouleversant (car ce n’est certainement pas le cas), mais contrairement à ses prédécesseurs 4G LTE uniquement, le Le Pixel 5 5G était dès le départ à un prix assez compétitif, à 699,99 $.





Certes, cette chose est livrée avec un processeur Snapdragon 765 de milieu de gamme supérieur plutôt qu’un SoC 865 ou 865+ à la pointe de la technologie, mais son système de double caméra arrière incroyablement capable à lui seul fait que le combiné de 6 pouces en vaut la peine. sept benjamins susmentionnés.

Fabriqué presque entièrement en aluminium, le Google Pixel 5 prenant en charge la 5G basse, moyenne et haute bande est également doté de capacités de charge sans fil, d’un design résistant à l’eau, de 8 Go de mémoire raisonnablement généreux associés à 128 Go d’espace de stockage interne ainsi qu’une lourde batterie de 4080 mAh. L’écran OLED arbore une résolution de 2340 x 1080 pixels et une technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz tout en accueillant un seul tireur selfie 8MP dans un minuscule perforateur percé dans son coin supérieur gauche.

Dans l’ensemble, vous en avez pour votre argent avant les vacances, bien que si vous souhaitez économiser beaucoup plus de 50 $, vous devriez naturellement garder un œil sur notre Google Pixel Black Friday propose un tour d’horizon des remises les plus élevées disponibles chez les meilleurs fournisseurs de services sans fil du pays. Ou vous pouvez choisir d’activer le téléphone déverrouillé à l’avance sur Verizon, AT&T ou Sprint chez Best Buy et économiser jusqu’à 200 $ au total.

Si vous avez besoin d’accessoires officiels soignés pour accompagner votre nouveau Pixel 5 5G, Amazon vend le combiné dans les teintes Just Black et Sorta Sage aux côtés d’un trio d’étuis en tissu au même rabais de 50 $, tandis que Google a le solo Chargeur sans fil rapide Pixel Stand en vente pour 39,50 $ au lieu de son prix courant de 79 $ jusqu’au 30 novembre.