Le Galaxy S20 a souffert des mains de la série A au deuxième trimestre 2020, l’iPhone SE fera-t-il de même avec l’iPhone 12?

Entreprise Data Insights Kantar a révélé son analyse du marché des smartphones pour le deuxième trimestre 2020 et selon le rapport, la pandémie COVID-19 a considérablement affecté les ventes. Apple et Xiaomi a plutôt bien fait au cours du trimestre, tandis que Huawei a continué à faire face à des défis sur les marchés internationaux.

Aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Chine et dans l’UE5 (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), le iPhone SE et L’iPhone 11 a pris les première et deuxième places de manière interchangeable.

Les modèles 2019 de la série A budget de Samsung ont surpassé les variantes 2020 au deuxième trimestre de l’année. Le succès de la série A n’est pas particulièrement une bonne nouvelle pour la gamme premium Galaxy S20, les modèles de milieu de gamme offrant de nombreuses fonctionnalités de pointe que les téléphones les plus chers. Sur tous les marchés de l’UE5, le Galaxy S20 s’est classé dans la liste des dix meilleurs téléphones au Royaume-Uni uniquement. C’est aussi le seul marché où la part du chaebol a augmenté.

Xiaomi a vu ses ventes augmenter de 6% par rapport au trimestre de l’année précédente dans l’UE5 et a dépassé Huawei en tant que troisième marque la plus populaire. Les ventes de Huawei, en revanche, ont baissé non seulement en Europe mais aussi en Australie et au Japon. Bien que l’entreprise ait représenté environ 50% des expéditions dans son pays d’origine, la Chine, l’iPhone 11 est devenu le modèle le plus vendu dans son pays d’origine.

le L’interdiction par le gouvernement britannique des équipements 5G de Huawei pourrait nuire davantage aux ventes car elle nuirait à l’image de marque. Sa part de marché sera probablement récupérée par Xiaomi et d’autres sociétés chinoises telles que OnePlus et Oppo.

La récession alimentée par COVID-19 pourrait réduire la demande de produits phares tels que l’iPhone 12

L’enquête de Kantar

Kantar a également mené une enquête auprès des consommateurs pour savoir comment la pandémie avait affecté les décisions d’achat. Alors que seule une petite fraction des personnes prévoient d’annuler leurs achats, bon nombre d’entre elles envisagent de retarder une mise à niveau ou de réduire leur budget.

Bien que cela présente une opportunité de stimuler les ventes d’appareils de bas et de milieu de gamme, cela pourrait également être une mauvaise nouvelle pour les produits phares à venir comme le Galaxy Note 20 et iPhone 12. Le prochain produit phare de Samsung serait aussi cher que son prédécesseur et l’iPhone 12 pourraient en fait finir étant plus coûteux que son ancêtre. Selon un rapport récent, le La stratégie de tarification sera un facteur important dans la création de la dynamique des ventes pour les premiers iPhones compatibles 5G et ajoutera à cela les dernières conclusions, nous pouvons voir le budget iPhone SE réduire les ventes des modèles phares d’Apple.