Le fournisseur cherche à remplacer les commandes en baisse de Huawei par de nouvelles affaires d’Apple

Sunny Optical n’est pas ce petit magasin du coin où vous achetez vos lunettes. Ce n’est pas non plus une entreprise qui remplace les pare-brise fissurés sur les voitures. Sunny Optical Technology Company Limited, connue sous le nom de Sunny Optical, conçoit des produits optiques, notamment des modules de caméra et d’objectif. C’est également un fournisseur de fabricants de téléphones chinois comme Huawei, Oppo et Vivo.

Digitimes rapporte que Sunny Opticals s’attend à ce que les commandes de Huawei diminuent fortement en raison des sanctions américaines qui ont affecté l’entreprise. L’année dernière, Huawei a été placé sur la liste des entités du département américain du commerce, ce qui l’empêche d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine; cela empêche également l’entreprise d’installer Google Mobile Services sur ses combinés. Le changement des règles d’exportation que le département américain du commerce a mis en vigueur cette année a été encore plus dommageable pour empêcher Huawei de recevoir des puces fabriquées par des fonderies utilisant une technologie américaine.

Des jours plus ensoleillés à venir pour Sunny Opticals, fournisseur d’iPhone en herbe



Cela a été un coup dur pour le fabricant chinois, car cela a créé une pénurie de puces Kirin 9000 5 nm de pointe. Huawei ne les utilise pas seulement pour sa dernière série phare Mate 40, il allait également les utiliser dans la suite de son téléphone pliable Mate X. Et ces puces alimentent également les stations de base 5G utilisées avec l’équipement réseau 5G de la tenue. Des rapports récents ont indiqué que sur 15 millions de chipsets Kirin 9000 commandés par Huawei à TSMC, la société n’en a reçu que 8,8 millions car le changement de règlement américain est entré en vigueur le 15 septembre. Il est possible qu’avec la prise de contrôle de la Maison Blanche par l’administration Biden le 20 janvier, les actions américaines contre Huawei soient annulées.

Pour l’instant, cependant, Sunny Opticals s’attend à perdre beaucoup d’affaires en raison des sanctions américaines contre Huawei. Des sources de l’industrie affirment qu’en essayant de garder une disposition «ensoleillée», Sunny cherche à se lancer dans la course pour gagner des affaires d’Apple. La société espère fournir à Apple des modules d’objectif à utiliser avec la série 2021 iPhone 13. Digitimes dit qu’Apple pourrait chercher à construire des combinés moins chers l’année prochaine pour concurrencer les modèles de milieu de gamme produits par Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo. Ces deux premiers noms se débrouillent très bien avec leurs mid-rangers tels que la ligne Galaxy A faite par Sammy et le plan de jeu de rapport qualité-prix de Xiaomi. On s’attend à ce qu’Apple soit concurrentiel et pourrait élargir sa chaîne d’approvisionnement afin de réduire le coût d’obtention de certaines fournitures. Digitimes dit qu’il est plus probable que Sunny s’approprie une partie de l’activité iPhone d’Apple en 2022 au lieu de l’année prochaine.

Bien que Sunny soit considéré comme l’un des principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement des appareils optiques et des lentilles, il n’est pas considéré comme aussi avancé sur le plan technologique que d’autres fournisseurs de la catégorie tels que Largan Precision qui se trouve être un membre de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.