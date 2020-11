Le film de Los Angeles tourne à 47% des niveaux pré-COVID, selon FilmLA

Le tournage à Los Angeles représente un peu moins de 47% des niveaux de production normaux à cette période de l’année avant la pandémie de coronavirus, indique FilmLA dans sa dernière mise à jour sur la production dans la ville et le comté.

Cela vient après que FilmLA a annoncé le mois dernier que la production à Los Angeles était en baisse de 54% par rapport au troisième trimestre de 2019. Au cours des 20 dernières semaines depuis juin, lorsque la production de films sur place a pu redémarrer à Los Angeles, le bureau du film a reçu environ 2 565 demandes de permis de film pour 1 967 projets uniques, soit une moyenne de 160 titres uniques par semaine.

Le mois d’octobre a vu une augmentation de 23,7% des permis par rapport à septembre, et FilmLA enregistre désormais en moyenne environ 40 nouvelles demandes par jour ouvrable, bien que le taux moyen de croissance des affaires ait ralenti. Les nouvelles demandes au cours des trois dernières semaines n’ont augmenté que de 4,8 pour cent, alors qu’au cours des trois semaines précédentes, elles ont augmenté de 10%.

La production télévisuelle représente 25% de toutes les demandes de permis, tandis que la production de longs métrages ne représente que 4% de l’activité de permis, et la production de dramatiques télévisées a repris et dépassé les demandes de tournage d’émissions de téléréalité pour la première fois depuis juin.

«Alors que Los Angeles accueille davantage de séries épisodiques et de longs métrages en production, nous sommes reconnaissants aux producteurs locaux, aux équipes et aux vendeurs pour leur adhésion à des pratiques de tournage sûres», a déclaré le président de FilmLA, Paul Audley. «Pour dépasser notre plateau de production actuel avec le soutien total de la communauté, nous devons continuer à nous concentrer sur la sécurité de nos lieux de travail.»

Des émissions narratives telles que «NCIS LA» (CBS), «The Rookie» (ABC), «Mayans MC» (FX), «Animal Kingdom» (TNT) et «Shameless» (Showtime) figuraient parmi celles qui tournaient à Los Angeles en Octobre, tout comme des séries en streaming telles que «Dear White People» (Netflix), «Big Shot» (Disney +), «Made for Love» (HBO Max) et «Rutherford Falls» (Peacock).

Quant aux longs métrages, «Soggy Bottom» de Paul Thomas Anderson avec Bradley Cooper a tourné dans la vallée de San Fernando, et «King Richard» de Will Smith pour Warner Bros. et «Dog» de Channing Tatum ont également tourné à LA

Vous pouvez trouver la disponibilité de tournage complète sur le centre de ressources COVID-19 de FilmLA ici, ainsi que des ressources d’organisations de l’industrie cinématographique et du département de la santé publique du comté de Los Angeles, y compris les ordonnances sanitaires obligatoires qui s’appliquent au tournage sur place.