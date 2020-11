Le documentaire japonais Spider-Man met en lumière l’amusement, l’étrangeté et les cascades spectaculairesLe documentaire japonais Spider-Man 616 de Marvel met en lumière l’amusement, l’étrangeté et les cascades spectaculairesLe documentaire japonais Spider-Man met en lumière l’amusement, l’étrangeté et les cascades spectaculaires

L’épisode est raconté principalement à travers l’objectif de Gene Pelc, qui a travaillé comme agent de liaison de Marvel au Japon dans les années 1970 et a travaillé aux côtés de Toei pour donner vie à la série. Pelc est rejoint par d’autres responsables du développement de la série, et je serais prêt à parier que c’est la première fois qu’ils sont interviewés à propos de cette série dans le but de l’expliquer aux téléspectateurs du monde entier. La clé de ceux-ci, bien sûr, est Shinji Tōdō, qui a joué Takuya Yamashiro / Spider-Man dans la série. L’amour de Tōdō pour le rôle est toujours évident, et il est touchant de le voir réfléchir à la série avec une telle affection.

Le plus amusant peut venir des moments Hirofumi Koga, le cascadeur qui a joué Spidey en costume pendant une grande partie de son temps à l’écran. Koga, dont l’expérience en gymnastique en a fait un choix idéal pour les mouvements bizarres et ressemblant à une araignée du héros, ainsi que l’immense dépendance de la série à des effets pratiques pour les pouvoirs les plus connus de Spidey comme la fronde et le mur. des histoires de cascades avec lesquelles il est difficile d’imaginer une production qui s’en tire de nos jours. Tout cela est accompagné d’une quantité appropriée de séquences incriminantes, telles que Koga en costume de Spidey escaladant «30 à 40 mètres» les jambes de la tour de Tokyo sans corde de sécurité, grimpant à l’envers sous un pont suspendu au-dessus d’un ravin, ou se balançant depuis dit le pont sur une ligne Web… claque dans un bosquet d’arbres des dizaines de pieds plus bas.

Il y a à peine une minute de temps d’écran sans images de la série, et même ceux qui n’ont pas la patience de passer à travers l’un de ses 41 épisodes d’une demi-heure verront en profondeur le bon, le mauvais et le bizarre. de Supaidaman. Il y a même ce qui semble être une toute nouvelle séquence de quelqu’un portant l’un des costumes originaux, démontrant les mouvements du «centre de gravité bas» en forme d’araignée. C’est toujours une bouffée d’air frais de voir un costume Spidey qui est collant plutôt qu’une création de blockbuster superposée et trop texturée, et cela, à côté des effets pratiques de la série, est peut-être un rappel que Spider-Man fonctionne mieux lorsque tout est difficile. les bords n’ont pas été complètement poncés.

Pour une série qui n’a jamais été destinée à être vue en dehors du Japon, c’est un merveilleux coup de projecteur sur cette pièce oubliée de l’histoire de Marvel. Bien que, chose assez intéressante, la série télévisée américaine Spider-Man en direct quelques années plus tôt n’obtienne pas tout à fait le même traitement. En contraste frappant avec la netteté de Supaidaman, les quelques secondes d’images de L’incroyable homme-araignée (tous tirés du pilote de cette série) sont de mauvaise qualité et de moins bonne qualité que les versions que l’on peut trouver sur YouTube. Une combinaison de honte d’entreprise apparente (et injustifiée) et de problèmes de droits a longtemps brouillé les eaux pour une sortie officielle de cette émission, mais peut-être qu’une future saison de 616 peut enfin lui donner un peu d’amour.

Peut-être cet épisode de Marvel’s 616 peut être considéré comme un ballon d’essai pour des plongées dans d’autres coins semi-oubliés de l’histoire multimédia de Marvel. Ou peut-être plus immédiatement, peut-être est-ce un précurseur d’un officiel Supaidaman sorti sur Disney +. Quoi qu’il en soit, offrez-vous une heure sur Planet Spider avec cet épisode et profitez de certains des trucs les plus créatifs jamais tournés sur Spidey.

