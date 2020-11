Le démontage de l’iPhone 12 Pro Max confirme les soupçons sur la capacité de sa batterie

Quelqu’un derrière un Compte Weibo (via SeekDevice) a démonté le iPhone 12 Pro Max avant sa sortie demain et le démontage a révélé la capacité de la batterie, ce qui Apple ne divulgue jamais officiellement.

La batterie en forme de L de l’iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces a une capacité de 3687 mAh, comme c’était le cas rumeur avant. Apple a équipé son prédécesseur, l’iPhone 11 Pro Max, d’une plus grande cellule de 3969 mAh, même s’il dispose d’un écran plus petit de 6,5 pouces et est uniquement LTE.

Un démontage a révélé la capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max

La série iPhone 12 n’aurait pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz en raison de problèmes de durée de vie de la batterie, étant donné que La 5G est en elle-même un peu de puissance et Apple ne voulait pas augmenter la consommation en ajoutant un taux de rafraîchissement élevé au mix. Tous les modèles ont des capacités plus petites que leurs homologues de l’année dernière, probablement parce qu’Apple compte sur ses A14 Bionic pour améliorer l’efficacité énergétique.

La puce a apparemment été fabriquée à l’aide de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Processus 5 nm qui offre une amélioration des performances d’environ 15% ou une réduction de 30% de la consommation d’énergie.

Les nouveaux téléphones ont également une fonction appelée Mode Smart Data qui bascule automatiquement entre 4G et 5G en fonction de la tâche à accomplir.

Cela dit, notre Le test de la batterie a montré que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 n’offrent pas exactement une autonomie de batterie stellaire, et il serait intéressant de voir comment le plus gros téléphone de la gamme se comporte à cet égard.

De retour au démontage, il a également révélé que la taille de la carte mère de l’iPhone 12 Pro Max est la même que celle de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro. Certains autres éléments internes ont également été découverts au cours du processus, mais aucune information n’a été partagée à leur sujet.