Le couvre-feu de 22 heures pour les pubs sera abandonné à la fin du verrouillage le 2 décembre

Le Premier ministre Boris Johnson est sur le point d’abolir le couvre-feu de 22 heures dans les pubs et les restaurants lorsque le deuxième verrouillage national de l’Angleterre se terminera le mercredi 2 décembre. M. Johnson devrait dire que, alors que les dernières commandes doivent être passées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures dans un coup de pouce majeur pour l’industrie hôtelière en difficulté. Il devrait détailler son plan pour l’hiver aux députés lundi, alors qu’il explique comment les gens peuvent voir leurs proches à Noël, ainsi qu’un système à trois niveaux plus strict pour l’Angleterre après le verrouillage. a annoncé que 341 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 samedi, portant le total britannique à 54626.Une occasion d’affiner les choses La police surveille les personnes assises devant les bars et restaurants de Soho, Londres, le premier jour après la ville a été soumise à des restrictions de niveau 2 pour freiner la propagation du coronavirus (Photo: Dominic Lipinski / PA) Dimanche, le chancelier Rishi Sunak a fait allusion à la révision par le gouvernement du couvre-feu de 22 heures pour les pubs et les restaurants, qui était en place avant les restrictions nationales. Il a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: «C’est définitivement quelque chose que nous examinons et je pense, comme je l’ai dit, que l’une des choses que nous avons pu faire comme nous l’avons appris est d’obtenir des données, voir ce qui fonctionne et voir où nous pouvons améliorer les choses. « Je pense qu’il est probablement juste de dire que lorsque nous avons introduit le couvre-feu, c’était quelque chose qui était en commun avec de nombreux autres pays et villes à travers le monde. » Comme nous en avons appris plus, il y a des opportunités pour à regarder et à affiner les choses, et c’est l’une des choses sur notre liste. »Il a également averti que« Noël ne sera pas normal », alors que l’Angleterre se prépare à sortir du verrouillage et à entrer dans un système renforcé à trois niveaux de Les travailleurs du secteur de l’hôtellerie tiennent des pancartes alors qu’ils participent à une manifestation sur la place du Parlement le 19 octobre 2020 à Londres, en Angleterre (Photo: Leon Neal / Getty Images) Downing Street a déclaré que plus de zones sont attendues pour entrer dans des niveaux plus élevés le mois prochain et ces niveaux seront renforcés pour sauvegarder les gains réalisés pendant le verrouillage de quatre semaines, mais il est entendu que le couvre-feu de 22 heures dans les pubs et les restaurants sera modifié. Le système d est un «bien meilleur moyen» de s’attaquer à Covid-19 car il a confirmé les plans du Premier ministre, qui devaient être approuvés par le Cabinet dimanche. M. Johnson annoncera les plans complets pour l’hiver à la Chambre des communes lundi. .Cependant, il devra faire face à une rébellion de la part des conservateurs d’arrière-ban lorsque les députés voteront sur les nouvelles restrictions qui doivent entrer en vigueur le 2 décembre. Le professeur Calum Semple, membre du Sage, a déclaré à Ridge « en réalité, nous ne pouvons pas interdire Noël » car cela « conduirait simplement Il a dit que toute modification du couvre-feu de 22 heures serait mieux informée par une compréhension du comportement humain, pour éviter que tout le monde ne remplisse les rues à l’heure de fermeture. «L’histoire a beaucoup à nous apprendre, dans les années d’interdiction, ils ont essayé de changer les heures, ils ont essayé de dire que vous ne pouviez boire que si vous aviez un repas, et tout le monde est très inventif et trouve des moyens de contourner le problème », a-t-il déclaré. les heures de fermeture ne sont tout simplement pas efficaces mécanisme. »

