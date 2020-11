Le 5G OnePlus 9 Pro a fui des mois avant son annonce

Rendu basé sur la CAO OnePlus 9 Pro 5G

Steve Hemmerstoffer a l’un des meilleurs antécédents. Ces derniers mois, il a divulgué le Huawei Mate 40 Pro, la série Samsung Galaxy S21, le Galaxy S20 FE, le Google Pixel 5 et même le OnePlus 8T 5G.

Maintenant, le pronostiqueur connu sous le nom d’OnLeaks est de retour avec des rendus basés sur la CAO de la prochaine génération OnePlus 9 Pro.

Il se concentre autour d’une bosse de caméra révisée positionnée dans le coin supérieur gauche de l’arrière qui abrite jusqu’à quatre capteurs. Les caméras plus grandes agissent probablement comme les tireurs principaux et ultra-larges, tandis que les plus petites pourraient agir respectivement comme des capteurs macro et de profondeur.

Toutes ces caméras sont associées à un flash LED bicolore et un petit microphone pour l’enregistrement vidéo. Malheureusement, aucune information sur les spécifications ou les fonctionnalités de l’appareil photo n’est disponible à ce stade.

Rendu basé sur la CAO OnePlus 9 Pro 5G Voir aussi Le chargeur Apple MagSafe Duo chargera votre iPhone 12 plus lentement que le chargeur MagSafe ordinaire

Ailleurs à l’arrière, les utilisateurs pourront trouver le logo et la marque OnePlus mis à jour. Quant au matériau de construction, Hemmerstoffer dit OnePlus a opté pour le verre, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de l’utilisation de plastique par la marque sur ses produits phares comme Samsung.

Malgré les critiques, OnePlus a choisi un écran incurvé

Tournant le OnePlus 9 Pro révèle un look extrêmement familier. Comme le OnePlus 8 Pro, il arbore un écran à bords incurvés avec des cadres extrêmement fins et un petit trou de perforation dans le coin pour la caméra selfie.

Le produit phare de l’année prochaine sera cependant un peu plus petit. Alors que le modèle 2020 offrait un écran de 6,8 pouces, le modèle 2021 dispose d’un panneau de 6,55 pouces.

Vous permettant de profiter pleinement de l’écran, qui devrait également offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sera Android 11 et Oxygen OS 11. Il n’y a pas encore de mot sur la batterie, mais la dernière technologie de charge rapide de 65 W de la société est à prévoir sur le OnePlus 9 Pro.

Sur une note sans rapport, pris en sandwich entre les panneaux avant et arrière se trouve un cadre en aluminium qui abrite un port USB-C et un haut-parleur en bas, une bascule de volume sur le côté gauche et le bouton d’alimentation et le curseur d’alerte sur la droite.

La seule chose qui manque, mais pas particulièrement surprenante, est une prise casque 3,5 mm.

OnePlus 9 Pro – Chipset, stockage et RAM

Tout comme le OnePlus 9 standard, le OnePlus 9 Pro semble prêt à présenter Qualcomm Snapdragon 875 à l’intérieur. Ce dernier n’a pas encore été annoncé, mais ce sera officiel dans quelques semaines.

Les acheteurs du produit phare peuvent également s’attendre à trouver 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne en standard. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser plus d’argent, des versions avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pourraient être disponibles.

L’annonce de OnePlus 9 Pro est prévue pour mars, comme le confirme aujourd’hui Hemmerstoffer. L’événement verra également l’introduction du OnePlus 9, les deux appareils arriveront sur les étagères peu de temps après.

La rumeur veut que le OnePlus Nord SE pourrait faire une apparition à peu près au même moment.