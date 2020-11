L’Autorité hebdomadaire: comment la technologie change sous Biden, Galaxy S21, Photos et plus

Instant Authority: les quatre prochaines années de Tech

Au cours des quatre années du président Donald Trump aux États-Unis, le monde de la technologie a connu de grands changements dus à des actions directes et indirectes, ainsi qu’au chaos et à l’incertitude. Cela ne se limite pas non plus aux États-Unis.

Tout d’abord, une petite histoire:

Dans ma ville natale de Newcastle, en Australie, l’homme d’affaires chinois Martin Lee a acheté le club de football local, les Newcastle Jets, en 2016 pour 4,3 millions de dollars.

Lee a fondé la société d’éclairage LED Ledman Group à Shenzhen et aurait été milliardaire à l’époque. Le club et ses fans étaient naturellement désireux de voir une injection d’argent et un retour à la gloire d’antan.

Pourtant, au cours des quatre années qui ont suivi, les choses n’ont pas été très bonnes pour le club. Voici un rapport décrivant les raisons pour lesquelles: « Les tarifs commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont eu un impact majeur sur la fortune de Lee, sa société d’éclairage LED Ledman Group ayant subi une grave baisse de ses bénéfices.«

Lee est maintenant sur le point de vendre les Jets pour 5,8 millions de dollars, plus 2,2 millions de dollars de dette sous-jacente.

Ce n’est qu’une note de bas de page de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les retombées technologiques, atteignant jusqu’à un club de football australien.

Il y a aussi quelques impacts plus importants. Peut-être avez-vous remarqué?

En bref:

Chine: ZTE et Huawei ont subi des dommages durables majeurs à la fois pour leurs activités d’infrastructure grand public et 5G. Alors que ZTE a été relâchée et que la nature absolue des interdictions entourant Huawei semble s’affaiblir, les deux entreprises chinoises ont souffert.

TikTok et WeChat ont connu des bouleversements majeurs. Au moment où j’écris, les mesures visant à démanteler en grande partie TikTok aux États-Unis ont été suspendues à la suite d’une action en justice, bien que des recours aient été déposés.

Alors que les fondateurs d’Amazon, Facebook et Microsoft sont devenus les trois personnes les plus riches du monde, les contrôles antitrust se sont intensifiés: Alphabet a attiré l’attention du ministère de la Justice dans un dossier qui n’a été soutenu que par les gouverneurs républicains. Cependant, il est entendu que les gouverneurs démocrates agiront également.

L’article 230 de la Communications Decency Act a fait l’objet d’un examen minutieux, y compris les audiences du Congrès mettant en vedette des dirigeants de Big Tech. L’administration Trump considérait la loi comme protégeant Big Tech des préoccupations qu’elle cachait les points de vue de la droite. Plus de la EFF sur le rôle de l’article 230 dans la technologie.

La nouvelle administration Biden offre un espoir de soulagement pour certains, un virage positif pour beaucoup et de nouvelles inquiétudes pour d’autres.

Ce qui va changer sous Biden:

Lors de la campagne électorale, Biden n’a pas détaillé une plate-forme de politique technologique de la même manière que la plate-forme Green New Deal.

Cependant, Biden a clairement montré qu’il était un fan de Big Tech. Dans une interview percutante de janvier 2020 avec le New York Times Le comité de rédaction, Biden a déclaré qu’il souhaitait révoquer la section 230, qualifiant les dirigeants de Big Tech de «petits monstres» qui ont fait preuve d’une «arrogance écrasante».

Les raisons de Biden pour l’abrogation de l’article 230 ne sont pas pour un préjugé perçu contre les opinions conservatrices, mais en raison du mauvais travail dans la police de la désinformation. Il n’y a pas de proposition pour ce qui remplacerait la loi.

Les entreprises technologiques et les humains pleins d’espoir du monde entier devraient voir les avantages de la réforme promise du système de visa H1-B, qui a limité une méthode fiable d’embauche d’ingénieurs, de développeurs et plus à l’étranger.

Le FCC est plus compliqué. Alors qu’un adieu à l’Ajit Pai de la FCC (Vice) est largement attendu avant l’entrée en fonction de Biden, Trump tente actuellement pour pousser le Sénat actuel à confirmer son candidat (Axios). Brouiller le FCC arrêterait les progrès démocrates sur des questions telles que la neutralité du net.

Ce qui ne peut pas changer:

Une action antitrust du ministère de la Justice contre Google peut continuer ou non. Radio Nationale Publique rapporte que même si cette affaire peut être abandonnée, une poursuite différente ou même élargie peut être déposée.

On s’attend à ce que l’industrie technologique chinoise reste soumise à un examen minutieux. «Biden adoptera une position ferme sur la Chine. Et Biden aura en fait une stratégie. Trump n’avait ni processus ni stratégie », a déclaré Darrell West, chercheur principal à la Brookings Institution qui étudie la politique technologique. Radio Nationale Publique.

Ce qu’ils disent:

Très peu: Huawei a été contacté pour commenter ce qu’il espère ou attend d’une nouvelle administration Biden, mais a refusé de commenter.

Nouvelles populaires

Nous avons tous ressenti quelque chose lorsque Google a annoncé que Google Photos mettrait fin à son stockage gratuit illimité. Tout le monde n’était pas contrarié, mais il y avait une consternation généralisée face au changement de Google par rapport à l’approche promise et à de nombreuses recherches d’alternatives. Et les détails du Galaxy S21 divulgués sont assez importants pour un appareil dans deux mois ou plus. Ne manquez pas ça.

🤯 Une nouvelle fuite massive du Samsung Galaxy S21 révèle les spécifications matérielles, les tailles d’affichage, les caractéristiques de la caméra de la batterie, confirme trois variantes: S21, S21 Plus, S21 Ultra. Charges ici, y compris les tailles de batterie, les détails sur l’écran, le processeur Snapdragon 875 / Exynos 2100, et plus (14 novembre 2020).

Google mettra fin à son stockage gratuit et illimité sur Google Photos le 1er juin 2021, après cinq ans de sauvegardes de photos gratuites et illimitées. Il y aura désormais un plafond de 15 Go pour toutes les nouvelles photos après cette date, mais les photos et documents existants téléchargés avant cette date ne seront pas pris en compte dans le plafond. Les utilisateurs de téléphones Pixel auront également des téléchargements illimités de haute qualité après la coupure (11 novembre).

Cela pourrait être utile: Les meilleures alternatives Google Photos (14 novembre).

💻 La nouvelle puce M1 d’Apple, les MacBook M1 et le nouveau Mac Mini sont décomposés et évalués. C’est formidable de voir les progrès de l’informatique basés sur Arm. Apple facturer le prix fort pour les produits de transition est moins rassurant. Nous attendons des critiques (11 novembre 2020).

La nouvelle puce M1 d’Apple, les MacBook M1 et le nouveau Mac Mini sont décomposés et évalués. C’est formidable de voir les progrès de l’informatique basés sur Arm. Apple facturer le prix fort pour les produits de transition est moins rassurant. Nous attendons des critiques (11 novembre 2020). On dirait que Huawei semble prêt à vendre Honor. L’accord vise un consortium chinois à acheter la société dans le cadre d’un accord annoncé de plus de 15 milliards de dollars, Huawei cherche à rationaliser et Honor tente d’échapper aux interdictions américaines liées à Huawei. Cette version d’Honneur sera-t-elle suffisamment séparée pour permettre le retour des services mobiles Google? (10 novembre 2020).

📈 Samsung et Xiaomi ont dominé le top 10 des smartphones au monde pour le troisième trimestre 2020. Samsung a également surpassé Apple, bien que le prix de vente moyen soit très différent, et l’iPhone 11 était le smartphone le plus vendu au troisième trimestre 2020. Pourtant, un bon résultat. (10 novembre 2020)

Officiel C’est officiel: PUBG revient en Inde sous le nom de PUBG Mobile India. Au milieu des changements tels que le jeu en cours de simulation, les personnages commenceront habillés! (12 novembre 2020).

Cela pourrait-il être notre premier aperçu du design du OnePlus 9, qui a l’air… plat? Traiter celui-ci avec un scepticisme prudent. (14 novembre 2020).

L’équipe a découvert une gamme diversifiée d’appareils cette semaine. Et oui, notre équipe continue d’examiner les appareils Apple pour s’assurer que vous savez ce qui existe, où cela se situe dans le monde Android et ce que tout cela signifie.

Test du OnePlus Nord N10: Assez solide mais il manque Android 11, et curieusement, pas de curseur d’alerte de marque… et dans un monde où le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G existent, c’est très difficile à recommander – par Eric Zeman.

Examen de l’iPhone 12 d’Apple: L’iPhone 12 non-Pro / non-mini vanille est un excellent appareil dans son ensemble, mais il se trouve un peu maladroit dans la gamme d’appareils Apple pour 2020 – par Dhruv Bhutani.

Avis Apple iPad Mini 5: La meilleure (et la seule) petite tablette si vous voulez quelque chose de plus capable que la gamme de tablettes Fire HD – par Nick Fernandez.

Examen du Google Nest Thermostat: comme les autres appareils Google 2020, le nouveau Nest Thermostat est accessible, beau et moins cher que les produits concurrents. Pas le meilleur, mais un thermostat intelligent haut de gamme pour l’argent – par Jimmy Westenberg.

Examen du Jabra Elite 85t – Certains des meilleurs écouteurs bénéficient d’une mise à niveau des Jabra Elite 75t et 65t avant eux. Désormais, grâce à la suppression active du bruit, les nouveaux boutons phares de Jabra reçoivent une forte recommandation – par Lily Katz

Fonctionnalités et opinion

Les nouveaux Mac M1 d’Apple et les avantages de Google Photos ont dominé les discussions sur Slack cette semaine. Voici ce qu’il a produit:

Offres

Si vous magasinez pour la technologie en ce moment, consultez ces offres populaires:

Tweet technique de la semaine

Nous ne pouvons pas croire que nous devons dire cela, mais ne soufflez pas de fumée de vapotage dans votre Xbox Series X. – Xbox (@Xbox) 11 novembre 2020

Calendrier technique

À venir cette semaine:

Événement Oppo Inno Day 2020 – 17 novembre. Attendez-vous à des lunettes VR!

Des critiques Apple M1 MacBook / Mac Mini peuvent émerger?

Et je peux confirmer une surprise la semaine prochaine. Pas un nouveau téléphone mais quelque chose comme un nouveau téléphone. Pas d’autres questions.

