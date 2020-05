Laurent Duvernay Tardif, médecin du joueur de la NFL vainqueur du Super Bowl, travaillant à l’hôpital pandémie de COVID19

En février, le joueur de la NFL Laurent Duvernay-Tardif jouait dans le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.

Maintenant quelques mois plus tard, le joueur de ligne offensive des Chiefs vainqueur du Super Bowl et le premier médecin de la NFL à jouer dans la ligue, travaille dans un hôpital pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Duvernay-Tardif est en première ligne et exerce un «rôle infirmier» dans un établissement de soins de longue durée de Montréal qui a ressenti la pression sur la main-d’œuvre en raison du coronavirus.

« Mon premier jour de retour à l’hôpital était le 24 avril », a écrit Duvernay-Tardif dans une colonne pour Sports Illustrated.

« Je me sentais nerveux la veille, mais un peu nerveux, comme avant un match et j’ai tout emballé soigneusement: gommages, blouse blanche, stylos supplémentaires, même une deuxième paire de chaussures que je pouvais laisser dans mon casier, sachant qu’elles étaient propres. »

« Il y a tellement de choses qui doivent arriver juste pour rendre visite à chaque patient – des masques enfilés et des mains lavés et du matériel comme des gants et des visières tirés et retirés et jetés. J’ai manipulé un chariot de médicaments, en veillant à administrer la bonne dose et dans le honnêtement, j’ai été épuisé après – et j’ai hâte d’y retourner. «

En février, le joueur de la NFL Laurent Duvernay-Tardif jouait dans le Super Bowl (Instagram)

Le choix de repêchage canadien de sixième ronde de la NFL parle couramment le français et l’anglais, et depuis qu’il a été sélectionné par les chefs en 2014, il a poursuivi ses études en médecine avant d’obtenir son diplôme de l’Université McGill en 2018.

En raison de sa carrière dans la NFL, il n’a pas encore terminé sa résidence, mais lorsque la pandémie de COVID-19 a atteint un point critique, il a voulu l’aider.

« Je suis tombé dans une zone grise où ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce que je n’ai pas encore de licence pour pratiquer », a expliqué Duvernay-Tardif dans sa chronique.

« Entre-temps, les autorités m’ont informé presque quotidiennement et j’ai utilisé ma plate-forme et mes informations d’identification pour relayer leurs messages. »

Ensuite, le ministère canadien de la Santé a appelé à recruter plus de professionnels de la santé, y compris des étudiants en médecine et en soins infirmiers, de sorte que la star de la NFL a répondu.

Une fois que les chefs lui ont donné le feu vert pour faire sa part en tant que professionnel de la santé tout en poursuivant son programme d’entraînement virtuel hors saison, Duvernay-Tardif a mis son gommage et son masque.

Ironiquement, c’est juste avant le Super Bowl qu’il a exprimé pour la première fois ses préoccupations concernant le coronavirus.

« Trois jours avant le Super Bowl LIV en février, un journaliste m’a demandé ce que je pensais du coronavirus. Fou, non? À l’époque, j’avais lu un peu et je savais de quel type de virus il s’agissait et qu’il y avait quelques milliers de cas en Chine. « , A déclaré Duvernay-Tardif.

« J’en ai dit autant au journaliste, mais j’ai ajouté que j’essayais de me concentrer sur le football pour entrer dans le plus grand match de ma vie.

« Après que mon équipe ait triomphé, je suis retourné au défilé de Kansas City, ce qui est totalement inconcevable en ce moment. Ajouter un million de personnes dans les rues? même en y repensant, cette fois il y a deux mois, cela ressemble à une autre vie. «

Duvernay-Tardif utilise son expérience en première ligne avec le personnel médical pour aider la NFLPA et la NFL dans sa planification de mener sa saison 2020 au milieu de la pandémie, où les États-Unis sont parmi les pays les plus durement touchés.

Le groupe de travail travaille avec des experts pour planifier « comment les équipes s’entraîneront, comment elles voyageront et comment les jeux se dérouleront », a déclaré Duvernay-Tardif.

« Il est trop tôt pour dire quand le sport pourrait revenir. Ou à quoi cela pourrait ressembler.

« Connaissant toutes les implications de ce que le sport signifie pour une nation et l’argent derrière cette énorme industrie, il y aura des problèmes plus importants que de ne pas jouer au football. »