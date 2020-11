L’attaquant de 25 buts ne regrette pas d’avoir raté le transfert de 27 millions de livres sterling à Tottenham – .

Photo par Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

L’international portugais Paulinho n’a aucun regret d’avoir raté un transfert à Tottenham Hotspur, affirmant à Next qu’il veut «briller» à Braga.

Même le fanatique le plus intrépide de Braga aurait sûrement compris si son attaquant vedette poussait à quitter la Primeira Liga pendant le mercato d’été.

Âgé de 28 ans, Paulinho à la floraison tardive est dans la forme de sa vie et, après 25 buts et neuf passes décisives au cours d’une meilleure campagne 2019/20 en carrière, l’ancien as de Gil Vicente s’impose comme un joueur clé de l’équipe nationale portugaise. .

L’avant-centre de 6 pieds 1 pouces a participé aux trois matchs du Portugal lors de la récente pause internationale, marquant deux fois lors de ses débuts lors du démantèlement 7-0 d’Andorre la semaine dernière.

«Je veux continuer à briller parce que je représente le club que j’aime. J’ai un groupe de joueurs incroyables avec moi et je suis ambitieux », explique Paulinho. Braga est deuxième du classement Primeira Liga et rêve d’un premier titre de son histoire.

«J’ai été très bien accueilli (au Portugal). C’est une équipe nationale similaire à (celle) de Braga, un jeune groupe ambitieux. Tout le monde m’a accueilli, y compris Cristiano (Ronaldo), et cela m’a probablement aidé à me sentir si bien dans les matchs.

Photo de Gualter Fatia / Getty Images

«(Je me sens) plus heureux et plus épanoui mais aussi avec plus de responsabilité et de motivation pour passer une excellente saison (avec Braga).»

O Jogo a rapporté que Tottenham n’était pas disposé à payer les 27 millions de livres sterling que Braga voulait pour son homme vedette, signant un autre attaquant de Primeira Liga sous la forme de Carlos Vinicius de Benfica en prêt.

Aston Villa et Wolverhampton Wanderers étaient également liés.

Mais alors que Paulinho a peut-être manqué l’exposition et les récompenses financières que seul le football de Premier League peut offrir, il est difficile d’imaginer que l’attaquant se verrait confier un rôle aussi clé avec le Portugal s’il était coincé sur le banc au stade Tottenham Hotspur.

Photo par Quality Sport Images / Getty Images

