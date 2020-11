Last Oasis a relancé avec la saison 2

Quelque huit mois après son lancement et après avoir dû être démantelé, le jeu MMO Last Oasis est relancé. La saison 2 du jeu de survie commencera aujourd’hui et le développeur Donkey Crew a énuméré une grande partie de ce qui a changé et pourquoi.

Dans un article de la communauté Steam, l’équipe fournit un post-mortem sur les échecs de la saison 1 et sur ce que la saison 2 fait mieux. Les grands traits incluent un large rééquilibrage qui a rééquilibré les points d’apparition, les véhicules et plus encore, des éléments visuels comme ne pas laisser les ennemis voir quel type de réparations vous effectuez sur quelque chose et des améliorations de la qualité de vie. C’est une longue liste, ce qui montre clairement que les développeurs se sont engagés à réorganiser l’ensemble du jeu lorsque cela semblait nécessaire.

«Il est indéniable que la dernière saison n’a pas réussi à être assez bonne pour de nombreux joueurs. Et le départ des joueurs est le retour le plus honnête que nous puissions obtenir en tant que développeurs », lit-on dans l’article. «C’est devenu clair très rapidement – Last Oasis n’a pas besoin de modifications. Il a besoin d’une refonte complète et de changements radicaux. Nous nous sommes donc salis les mains et nous voici avec le résultat: la saison 2. »

Last Oasis a été lancé pour la première fois à Steam Early Access en mars, où il est entré directement dans la liste des meilleurs vendeurs de Steam, avant d’imploser et d’être supprimé. En signe de bonne foi, des développeurs ont offert un remboursement complet à tous ceux qui ne voulaient pas attendre le retour du jeu, et la communauté a répondu chaleureusement en disant qu’ils resteraient pour le retour de Last Oasis.

Voici un aperçu de la saison 2:

Les serveurs sont à nouveau en direct à 08h00 PST / 11h00 EST / 16h00 GMT – donc au moment où vous lisez ceci. Vous pouvez trouver Last Oasis ici.

