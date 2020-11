L’ancien professionnel du Bayern Juan Bernat dément les rumeurs de Tuchel

L’ancien professionnel du Bayern, Juan Bernat, ne voit aucune tension entre la direction du club et l’entraîneur Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. « Non, ce sont des rumeurs », a déclaré le défenseur blessé de l’agence de presse française AFP.

« Ce sont des choses dont on discute à l’extérieur, je n’y attache pas beaucoup d’importance. » L’Espagnol a qualifié l’ambiance du groupe de « très bonne ».

Tuchel, qui joue mardi avec le PSG contre le RB Leipzig en Ligue des champions, n’est plus incontesté à Paris. Après avoir perdu la finale de la catégorie reine en août, une élimination de groupe cette saison pourrait lui coûter son travail malgré sa victoire au championnat et en coupe. Bernat, qui ne pourra plus travailler avant le nouvel an après une rupture du ligament croisé, ne voit pas encore de problèmes.

« Tout ce que nous avons manqué, c’est la Ligue des champions », a déclaré Bernat: « Nous n’avons pas réussi, mais le groupe est et restera proche. » Le joueur extérieur, qui a joué pour le Bayern Munich de 2014 à 2018, a félicité Tuchel pour son travail: « C’est lui qui m’a demandé si je voulais venir ici. Il m’a fait confiance dès le début et j’essaie de le faire sur le terrain. Champ à retourner. «