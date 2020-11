L’ancien international Celtic aurait été recherché en 2001 dans l’espoir de remporter le titre des Rangers de Steven Gerrard – .

Roger Vidal Terrine de Lapin à la Moutarde à l'Ancienne - Pot 90g

Quoi de plus classique qu'un lapin à la moutarde? Ici l'alliance est réussie et ce binôme est révélé dans une terrine à l'ancienne.Le goût du lapin à la fois riche en bouche et ses arômes subtils de moutarde à l'ancienne en font une recette qui se mange sans faim et à n'importe quelle occasion!